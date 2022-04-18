Hamitköy’de kız futbol takımı kuruldu

Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde kurulan Hamitköy Kız Futbol Takımı, Tutku Pamit’in antrenörlüğünde antrenmanlarına başladı

Başkent’in Süper Ligdeki temsilcilerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kız futbol takımı kurdu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kadın futbolu konusunda attığı adımlar sonrasında Hamitköy Futbol Akademisi (HFA) bünyesinde kurulan kız futbol takımı antrenmanlarına başladı. Serkan Sakallı’nın sorumluluğunda ve Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz’in kontrolünde kurulan Hamitköy Kız Futbol Takımının antrenörlüğünü ise Tutku Pamit yapıyor.

Yakın Doğu Kolejinde Beden Eğitimi Öğretmeni olan Tutku Pamit, master tezini ise futbol üzerine yazarken, futbol konusunda kendisini geliştirdi. Tutku Pamit yönetiminde yapılan Hamitköy Kız Futbol Takımının ilk antrenmanına Hamitköy gençliği de büyük ilgi gösterdi.

Haftanın 2 günü Salı ve Cuma günleri saat 17:00’de Esat Erdoğmuş tesislerinde çalışacak olan Hamitköy Kız Futbol Takımına kayıt olmak isteyenlerin ise Hamitköy Futbol Akademisine ve koordinatör Fırat Deniz’e başvurmaları gerekiyor.

