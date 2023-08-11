Hamitköy’de kare as imzaladı

Birinci Lig'de 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına Süper Lig hedefiyle devam eden Hamitköy transferlerini sürdürüyor.
Hamitköy, daha önce prensipte anlaştığı 4 futbolcuya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. Eser Yücel, Hasan Tulum, David Schola ve Türkiyeli futbolcu Süleyman Şeb attıkları imzalar ile kırmızı siyahlı takıma transfer oldular.
Eser Yücel, Hasan Tulum, David Schola ve Süleyman Şeb, antrenör Erkut Mantar nezaretinde yeni takımlarına imzayı attılar.
ESER YÜCEL HAMİTKÖY’DE
Geride bıraktığımız sezon BTM 1.Ligde Miracle Demirhan ve BTM 2.Ligde Serdarlı formaları altında başarılı bir grafik sergileyen Eser, yeni sezonda Hamitköy’ün başarısı için ter dökecek.
Hamitköy ilk hazırlık maçında deplasmanda Süper Lig ekibi Mesarya’yı, Cemre Piro’nun golüyle 1 – 0 mağlup etmişti.
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