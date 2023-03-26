Hamitköy oh, Göçmenköy off çekti

Hamitköy, Göçmenköy’ü gol düellosu şeklinde geçen maçta 3 – 2 mağlup ederek ikinci devrenin ilk galibiyetini aldı. Hamitköy kalecisi Tolga son saniyede yaptığı kurtarışla galibiyetin gelmesini sağladı. Göçmenköy evinde kaybederek play-out hattında kaldı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Mustafa Torun

Göçmenköy:Yusuf, Gökhan,Bayram(76.Dk Mevlüt),Reşit,Arda(60.Dk Mustafa Gezer),Cemal,Samb,Burak(84.Dk Musa),Mustafa İnanç(46.Dk Bekir),Alattin,Mahmut

Hamitköy: Tolga,Toykan ,Ömer,Mert,Salih,Serhat(71.Dk Faye),Cemre(79.Dk Kemal),Altan (90.Dk Mehmet Koyuncu), Osman,İbrahimGüler,Ardahan

Goller: 69.Dk Mustafa Gezer 74.Dk (P)Burak(Göçmenköy)-4.Dk Cemre, 63.Dk Serhat, 89.Dk Ardahan (Hamitköy)



AKSA Süper Lig'de 22.haftada alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Göçmenköy ile Hamitköy karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki maçı konuk Hamitköy 3-2 kazandı ve alt sıralarda hesap dengelerini bir anda değiştirdi.

Karşılaşmada Hamitköy'ün gollerini Cemre Piro, Serhat Deste ve Ardahan Orbay kaydederken, Göçmenköy'de Mustafa Gezer ve Burak Koçar'ın golleri takımlarına puan kazandırmadı.

4.Dk:Hamitköy atağında Osman’ın soldan ortasında Cemre kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-1 Hamitköy

36.Dk: Göçmenköy atağında Alattin soldan ceza alanına girdi ve kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga ayaklarıyla golü önledi. Tolga’dan dönen top Alattin’e çarparak dışarıya gitti.

61.Dk: Göçmenköy atağında ceza alanına yapılan ortada Samb’ın kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 63.Dk:Hamitköy atağında Altan’ın pasında soldan rakip yarı alana inen Toykan’ın soldan ortasında Serhat kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-2 Hamitköy

69.Dk:Hamitköy savunmasında Mert’in uzaklaştıramadığı topu alan Mustafa Gezer sert şutunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-2 Hamitköy

74.Dk:Göçmenköy atağında Mustafa Gezer ceza alanı içerisinde Mert’in müdahalesiyle yerde kaldı ve Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-2Hamitköy

89.Dk:Hamitköy atağında Kemal’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Faye’nin ortasında Ardahan’ın vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 2-3 Hamitköy

90+6.Dk : Musa’nın kullandığı köşe atışında Mahmut İneci’nin kafa vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi

Bu sonuçlar Hamitköy puanını 15'e yükseltirken, Göçmenköy 17 puanda kaldı. Ligin 23.haftasında Göçmenköy, Yenicami ile karşılaşırken, Hamitköy de kendi evinde Doğan Türk Birliği'ni ağırlayacak.

