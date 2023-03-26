Hamitköy oh, Göçmenköy off çekti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Mustafa Torun
Göçmenköy:Yusuf, Gökhan,Bayram(76.Dk Mevlüt),Reşit,Arda(60.Dk Mustafa Gezer),Cemal,Samb,Burak(84.Dk Musa),Mustafa İnanç(46.Dk Bekir),Alattin,Mahmut
Hamitköy: Tolga,Toykan ,Ömer,Mert,Salih,Serhat(71.Dk Faye),Cemre(79.Dk Kemal),Altan (90.Dk Mehmet Koyuncu), Osman,İbrahimGüler,Ardahan
Goller: 69.Dk Mustafa Gezer 74.Dk (P)Burak(Göçmenköy)-4.Dk Cemre, 63.Dk Serhat, 89.Dk Ardahan (Hamitköy)
AKSA Süper Lig'de 22.haftada alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Göçmenköy ile Hamitköy karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki maçı konuk Hamitköy 3-2 kazandı ve alt sıralarda hesap dengelerini bir anda değiştirdi.
Karşılaşmada Hamitköy'ün gollerini Cemre Piro, Serhat Deste ve Ardahan Orbay kaydederken, Göçmenköy'de Mustafa Gezer ve Burak Koçar'ın golleri takımlarına puan kazandırmadı.
4.Dk:Hamitköy atağında Osman’ın soldan ortasında Cemre kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-1 Hamitköy
36.Dk: Göçmenköy atağında Alattin soldan ceza alanına girdi ve kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga ayaklarıyla golü önledi. Tolga’dan dönen top Alattin’e çarparak dışarıya gitti.
61.Dk: Göçmenköy atağında ceza alanına yapılan ortada Samb’ın kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 63.Dk:Hamitköy atağında Altan’ın pasında soldan rakip yarı alana inen Toykan’ın soldan ortasında Serhat kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-2 Hamitköy
69.Dk:Hamitköy savunmasında Mert’in uzaklaştıramadığı topu alan Mustafa Gezer sert şutunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-2 Hamitköy
74.Dk:Göçmenköy atağında Mustafa Gezer ceza alanı içerisinde Mert’in müdahalesiyle yerde kaldı ve Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-2Hamitköy
89.Dk:Hamitköy atağında Kemal’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Faye’nin ortasında Ardahan’ın vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 2-3 Hamitköy
90+6.Dk : Musa’nın kullandığı köşe atışında Mahmut İneci’nin kafa vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi
Bu sonuçlar Hamitköy puanını 15'e yükseltirken, Göçmenköy 17 puanda kaldı. Ligin 23.haftasında Göçmenköy, Yenicami ile karşılaşırken, Hamitköy de kendi evinde Doğan Türk Birliği'ni ağırlayacak.
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