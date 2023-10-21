Hamitköy, Mormenekşe’yi ilk devrede devirdi

Birinci Ligde galibiyeti olmayan Hamitköy konuk olduğu Mormenekşe’yi ilk devrede bulduğu gollerle 5-3 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Yusufcan Dönder

Mormenekşe: Ozan, Ertan, Fetin, Tugay(İrfan), Ahmet Can(Aykut), Atakan, Sami, Justice(Erdoğ), Mustafa(Sertan), Yasin(Ertan), Erhan

Hamitköy: Mahmut, Salih Adakan, Taner, Salih Sakallı(Adem), Hasan, Serhat, Eser, Kemal(Sinan), Altan(Cemre), Ersan, Süleyman.

Goller: Dk. 32, 53 ve 56 Erhan (Mormenekşe) Dk. 2 Serhat, Dk. 6 Ersan, Dk. 10 (Pen) ve Dk 37 Süleyman, Dk. 24 Altan (Hamitköy)



Aksa 1.Ligin 5. Haftasında hedefi üst lig olan Mormenekşe ile ilk 4 haftada galibiyetle tanışamayan Hamitköy arasındaki mücadelenin galibi konuk Hamitköy oldu. Hamitköy ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 5 – 3 galip ayrılarak ilk üç puanını almış oldu.

Dk. 2 Hamitköy'ün kazandığı korner atışında Eser'in ortasında ön direkte Serhat'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Dk. 6 Hamitköy defansından ileriye atılan topa hareketlenen Ersan Mormenekşe defansından sıyrılarak çaprazdan şutunda top direğe çarparak ağlara gitti. 0-2

Dk.10 Hamitköy'ün sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Altan Mormenekşe ceza sahasına girerken defansın kayarak yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Süleyman topu ve kaleciyi ters tarafa yatırarak skoru 0-3 yaptı.

Dk.24 Hızlı gelişen Hamitköy atağında sıl kanatta topla buluşan Altan Mormenekşe ceza sahası içinde Ahmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Altan golü atarak skoru 4-0 yaptı.

Dk. 32 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Atakan'ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Erhan önüne aldığı topla Hamitköy ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve topu ters köşeden ağlara gönderdi.1-4

Dk. 37 Yine hızlı gelişen Hamitköy atağında orta alanda topla buluşan Altan güzel bir ara pasıyla defans arkasında Süleyman'ı buluşturdu. O da güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-5

Dk. 53 Mormenekşe atağında Hamitköy ceza sahası önünde topla buluşan Erhan sol ayağıyla plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-5

Dk. 56 Mormenekşe defansından ileriye gönderilen topu kafayla Erdoğ indirdi. Topla buluşan Erhan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.3 -5

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Mormenekşe 3 – Hamitköy 5 şeklinde tamamlandı.

