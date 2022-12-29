Hamitköy kendine geliyor

Aksa Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki ekip Hamitköy ile China Bazaar Gençlik Gücü arasındaki zorlu mücadele Hamitköy 3-0’lık net bir skorla galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Halil Canaloğlu

C.B.Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Aşkın, Abbas, Erin, Orhan, Ümitcan, Hasan Akkuyu, Rİfat, Mahmut, Turgut Kaan, Mashumba

Hamitköy: Tolga, Toykan, Kemal Barbet, Ömer, Emmanuel, Mert, Serhat, Cemre, Osman, İbrahim Güler, Ardahan

Goller: 9.Dk Emmanuel (Hamitköy), Dk 66 Ardahan, Dk 70 Toykan (Hamitköy)

AKSA Süper Ligin 15. Haftasında China Bazaar Gençlik Gücü, Hamitköy’ü Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.

Alt sıralardan uzaklaşma adına her 2 takımın mutlak kazanması gerektiği maça Hamitköy oldukça etkili başladı. Maçın henüz 9. dakikasinda Emmanuel takımını deplasmanda öne geçirdi. 0 – 1

Golden sonra China Bazaar Gençlik Gücü, toparlanırken, Hamitköy kalesine yüklenmeye başladı. 23’te Mashumba’nın sert şutu yan direkte patladı. Kalan bölümde her 2 takımın da çabaları gol getirmezken, devre 0 – 1 sona erdi.

Ikinci devreye her 2 takım da hızlı başladı. Hamitköy Emmanuel, China Bazaar Gençlik Gücü ise Mashumba ve Hasan Akkuyu ile net pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın 65. Dakikasında Serhat’ın kaleci Kemal’dan dönen şutunda Ardahan rakibini ekarte edip, golü attı. 0 – 2

70’de ise günün etkili isimlerinden Toykan sol çaprazdan ceza sahasına girip, ters köşeye klas bir gol kaydetti. 0 – 3

Geriye kalan bölümde de 2 takım da net pozisyonlar bulurken, bunları gole çeviremeyince maç 0 – 3 sona erdi.