Hamitköy Futbol Akademisinde durmak yok

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy Futbol Akademisinde (HFA) antrenmanlar aralıksız devam ediyor.

Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde antrenmanlarını Esat Erdoğmuş Stadının çim zemininde gerçekleştiren Hamitköy Futbol Akademisinde, farklı yaş kategorilerindeki çocuklar antrenmanlara büyük ilgi gösteriyorlar.

Üniversite eğitimini spor üzerine yapan antrenörlerin görev yaptığı Hamitköy Futbol Akademisinde, antrenmanların yanı sıra maçlar da yapılarak çocukların gelişimi sağlanıyor.

