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Hamitköy Futbol Akademisinde durmak yok

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Hamitköy Futbol Akademisinde durmak yok
Hamitköy Futbol Akademisi (HFA), Fırat Deniz’in koordinatörlüğünde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Alanında eğitimli teknik adamlar nezaretinde, Esat Erdoğmuş Stadında ve Hamitköy Halı Sahasında antrenmanlar yapan çocuklar, antrenmanlara büyük ilgi gösteriyorlar. Yaz ayları ile birlikte öğrenci sayısında artış hedefleyen Hamitköy Futbol Akademisinden çalışmalarla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Çocuklarımız antrenörleri eşliğinde eğlenirken öğrenmeye, öğrenirken gelişmeye devam ediyorlar.
Futbol çocuklarla güzel, sloganımızla çıktığımız yolda akademimiz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.Çalışmalarımız antrenörlerimiz eşliğinde eğlenceli, eğitici ve disiplinli bir şekilde yapılıyor.”
 
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