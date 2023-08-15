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Hamitköy'den defansa şampiyon stoper

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Hamitköy'den defansa şampiyon stoper
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Hamitköy 2023 - 2024 sezonu hazırlıklarına Süper Lig hedefiyle hazırlanırken transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Hamitköy,  Mahmut Polat'ı kadrosuna kattı. Mahmut Polat, teknik direktör Ahmet Sakallı eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda kendisini bonservisli olarak kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı attı. Mahmut Polat, BTM İkinci Ligde şampiyon olan Kozanköydefansının en önemli ismiydi.
 
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