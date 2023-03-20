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Hamitköy 11’inde, 8 alt yapı oyuncusu

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AKSA Süper Ligin 21. Haftasında güçlü rakibi Mesarya ile 1 – 1 berabere kalan Hamitköy’ün bu maçtaki ilk 11’inde, 8 tane alt yapıdan gelen oyuncu yer aldı

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Hamitköy 11’inde, 8 alt yapı oyuncusu
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, ligde kalmak için mücadele verirken, alt yapısından yetişen oyuncuların çoğunlukta olduğu bir kadroyla maçlarına çıkıyor.
AKSA Süper Ligin 21. Haftasında güçlü rakibi Mesarya ile 1 – 1 berabere kalan Hamitköy’ün bu maçtaki ilk 11’inde, 8 tane alt yapıdan gelen oyuncu yer aldı. Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın alt yapı önem verme vizyonu neticesinde, teknik direktör Ahmet Sakallı ve ekibi, birçok genç futbolcuyu takıma ve futbolumuza kazandırdı.
Mesarya maçında ilk 11’de sahaya çıkan kaleci Tolga, Arda, Toykan, Mert, İbrahim, Altan, Ömer ve Salih, Hamitköy’ün alt yapısından yetişen oyuncular olarak Süper Ligde forma giyiyorlar. Osman Turgut, Faye ve Cemre, Mesarya maçında ilk 11’de oynayan diğer 3 oyuncu oldu.
 
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