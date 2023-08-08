Hamit yuvaya döndü

Süper Lig ekibi Pera Larnaka Gençlerbirliği eski kalecisi Hamit Aykan'ı Cihangir'den kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği alt yapısından yetişen kaleci Hamit Aykan, yeniden kırmızı siyahlılara transfer oldu.

Üç sezon önce Cihangir'in kadrosuna kattığı Hamit, yeniden yuvası Gençlerbirliği'ne döndü.

Larnaka Gençler Birliği sosyal medya hesabından Hamit transferi şöyle duyuruldu:

Hoşgeldin Hamit Aykan…

Hamit bonservisli olarak 2022-2023 sezonunda kırmızı kara renkler için ter dökecek…

Transferin gerçekleşmesinde katkı koyan Cihangir Spor Kulübü başkanı Hüseyin Karavezirlere teşekkür ederiz.

