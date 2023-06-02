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Halil Turan resmen Forest oldu

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Halil Turan resmen Forest oldu
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Başkentin yeşil-siyahlı kulübü Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği’nden Halil Turan’ı bonservisi ile transfer etti. Geçtiğimiz son iki sezonda Doğan Türk Birliği forması altında toplam 21 gole imza atan Halil Turan, yeni sezonda Küçük Kaymaklı’nın gol yollarındaki en etkili oyuncusu olacak.
 
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