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Hakemin boğazını sıkmaya 7 maç men

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Hakemin boğazını sıkmaya 7 maç men
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-20-23-24 Nisan 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve NicosiaGroup Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu 23/04/2022 tarihinde, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe G.B.S.K.- Görneç K.S.K. AKSA A2 1.Lig müsabakasında, hakemin verdiği faul kararına tepki vermesi üzerine, ihtar ile uyarıldığı ve bu karara sinirlenerek hakemin boğazını sıktığı keza hakaret ve küfürlerde bulunduğu raporlardan tespit edilen Mormenekşe GBSK 114044 lisans numaralı futbolcusu Çağan Çelikoğlu’na, DT41 (1)’in ve 44 (2)’nin ihlallerinden dolayı 41 (1) (A) ve 44 (2) uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
3 Maç :Oğulcan Balcı (Gönyeli SK)

 
3 Maç: Can Pakin (Türk Ocağı Limasol)

 
1 Maç: Nahit Çavuşoğlu (İncirli SK)

 
1 Maç Ramazan Berkan Salık (Karşıyaka)

 
1 Maç:NikitaKonevin (L. Gençler Birliği)

 
3 Maç: Turan Satılmış (Yalova SK)

 
3 Maç: Aydın Gül (Yalova SK)

 
1 Maç Doğan Alp Arıkan (Yeniboğaziçi)

 
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Cemal Yaşınses (Göçmenköy İYSK),
BerkemKorbay (Yenicami AK)
SergülenRüstemoğlu (Yalova SK)
Sertan Kurukafa (L. Gençler Birliği SK)
Emre Soytürk (Yonpaş Dumlupınar TSK)
Berke Karabulut (Binatlı YSK)
Kadir Görcan (Yalova SK)
Michael Mahmut Çayırcı (Baf Ülkü Yurdu)
Oğuzhan Yaraşık (Mesarya SK)
Arda Yalın (SFC Dörtyol SK)
Serkan Tomuk (Mesarya SK)
Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova SK)
Cem Demirbüker (Düzkaya KOSK)
SibonisoLungeloMishali (Cihangir GSK)
Yusuf Balıkçı (Karşıyaka ASK)
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