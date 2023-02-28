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Haji Wright Galatasaray'a yakın

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Galatasaray, Haji Wright transferinde aşama kaydetti. İlk teklifi reddedilen sarı-kırmızılıların fiyat yükselterek yarın Fraport TAV Antalyaspor'a resmi teklif yapması bekleniyor

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Haji Wright Galatasaray'a yakın
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Sarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyor.
İlk teklifi Akdeniz ekibi tarafından reddedilen Galatasaray'da yönetim, fiyat yükselterek yeni bir teklif yapacak.
Haji Wright bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkarken 11 gol 1 asistlik katkı vermişti.
 
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