Haftanın kârlıları Karşıyaka ve GG

AKSA Birinci Ligde son 2 sırada bulunan Görneç ve Çanakkale haftayı puansız tamamlarlarken, Maraş ve İncirli’nin düşüşleri, Bostancı Bağcıl’ın ise çıkışı devam etti
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 15 gole yükselen Berkant İstanbul önde giderken, 11 golle Güvenç Sakallıoğlu onu takip ediyor
Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl
Bostancı Bağcıl, önemli eksiklerle çıktığı Maraş maçını da kazanarak çıkışını sürdürürken, Bahri Sönmez iyi futbolu ve attığı 2 golle galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Futbolcusu: Mehmet Kum(Yalova)
Yalova alt sıralardan uzaklaşma adına büyük önem taşıyan maçta Çanakkale’yi deplasmanda Mehmet Kum’un 3 golüyle yenerek, Derviş Dağman yönetiminde ilk galibiyetini aldı
Haftanın Teknik Adamı: Eralp Şerifoğlu (Yeni Boğaziçi)
Yeni Boğaziçi, güçlü rakibi MiracleDeğirmenlik’i son anlarda bulduğu golle mağlup ederek 3 puanı alırken, yerinde değişiklik ve müdahalelerle teknik direktör Eralp Şerifoğlu galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı(SFC Dörtyol – Gençler Birliği)
Emre Öztaşlıhaftanın en zorlu maçı olan SFC Dörtyol – Gençler Birliği maçında tecrübesini de kullanarak yardımcılarıyla uyumlu başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Emre (ChinaBazaar GG)
Derviş (YB)
Bahri Sönmez (BB)
Esin (Karşıyaka)
Haftanın On Biri
Cafer (BB)
Çağrı (YB)
Hasip (Yalova)
Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka)
Çağdaş (ChinaBazaar GG)
İrfan (MM)
Ahmet Hasan (Yalova)
İlksen (BB)
Sezer (Karşıyaka)
Ramadan (YB)
Süleyman (MM)
Birinci Ligde 13. hafta sonuçları şöyle:
Karşıyaka – İncirli, 4 – 1
SFC Dörtyol – Gençler Birliği, 2 – 2
Çanakkale – Yalova, 2 – 3
ChinaBazaar Gençlik Gücü – Düzkaya, 1 – 0
Esentepe – Çetinkaya, 3 – 3
Yeni Boğaziçi –Miracle Değirmenlik, 2 – 1
Bostancı Bağcıl – Maraş, 3 – 1
Görneç – Mormenekşe, 0 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|13
|9
|2
|2
|18
|9
|9
|29
|2.
|Çetinkaya TSK
|13
|9
|1
|3
|33
|16
|17
|28
|3.
|Karşıyaka ASK
|13
|8
|2
|3
|35
|17
|18
|26
|4.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|13
|8
|2
|3
|24
|12
|12
|26
|5.
|SFC Dörtyol SK
|13
|6
|6
|1
|33
|14
|19
|24
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|13
|7
|1
|5
|20
|15
|5
|22
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|13
|5
|5
|3
|20
|18
|2
|20
|8.
|Mormenekşe GBSK
|13
|5
|5
|3
|14
|17
|-3
|20
|9.
|Esentepe KKSK
|13
|5
|3
|5
|21
|19
|2
|18
|10.
|Yalova SK
|13
|4
|4
|5
|16
|18
|-2
|16
|11.
|Bostancı Bağcıl SK
|13
|4
|3
|6
|10
|18
|-8
|15
|12.
|Düzkaya KOSK
|13
|4
|2
|7
|11
|19
|-8
|14
|13.
|İncirli SK
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
|14.
|Maraş GSK
|13
|3
|2
|8
|13
|26
|-13
|11
|15.
|Çanakkale TSK
|13
|2
|2
|9
|18
|27
|-9
|8
|16.
|Görneç KSK
|13
|0
|1
|12
|7
|40
|-33
|1