banner583
banner753
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
30 0
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
45 0
 
38 0
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
119 0
Karadağ’a lider döndüler
Karadağ’a lider döndüler
26 0
Max Verstappen dünya şampiyonu
Max Verstappen dünya şampiyonu
12 0
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
89 0
banner661
banner726

Haftanın kârlıları Karşıyaka ve GG

banner476

AKSA Birinci Ligde ilk 2 sırada yer alan lider Larnaka Gençler Birliği ile ikinci Çetinkaya haftayı beraberlikle tamamlarken, takipçilerinden Karşıyaka ve ChinaBazaar Gençlik Gücü kazanarak haftanın kârlıları oldular. SFC Dörtyol ve Miracle Değirmenlik yine puan kayıpları yaparak haftayı tamamladılar

banner714
Haftanın kârlıları Karşıyaka ve GG
banner721
AKSA Birinci Ligde ilk 2 sırada yer alan lider Larnaka Gençler Birliği ile ikinci Çetinkaya haftayı beraberlikle tamamlarken, takipçilerindenKarşıyaka ve ChinaBazaar Gençlik Gücü kazanarak haftanın kârlıları oldular. SFC Dörtyol ve Miracle Değirmenlik yine puan kayıpları yaparak haftayı tamamladılar
 
AKSA Birinci Ligde son 2 sırada bulunan Görneç ve Çanakkale haftayı puansız tamamlarlarken, Maraş ve İncirli’nin düşüşleri, Bostancı Bağcıl’ın ise çıkışı devam etti
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 15 gole yükselen Berkant İstanbul önde giderken, 11 golle Güvenç Sakallıoğlu onu takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl
Bostancı Bağcıl, önemli eksiklerle çıktığı Maraş maçını da kazanarak çıkışını sürdürürken, Bahri Sönmez iyi futbolu ve attığı 2 golle galibiyete büyük katkı koydu
 
Haftanın Futbolcusu: Mehmet Kum(Yalova)
Yalova alt sıralardan uzaklaşma adına büyük önem taşıyan maçta Çanakkale’yi deplasmanda Mehmet Kum’un 3 golüyle yenerek, Derviş Dağman yönetiminde ilk galibiyetini aldı
 
Haftanın Teknik Adamı: Eralp Şerifoğlu (Yeni Boğaziçi)
Yeni Boğaziçi, güçlü rakibi MiracleDeğirmenlik’i son anlarda bulduğu golle mağlup ederek 3 puanı alırken, yerinde değişiklik ve müdahalelerle teknik direktör Eralp Şerifoğlu galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı(SFC Dörtyol – Gençler Birliği)
Emre Öztaşlıhaftanın en zorlu maçı olan SFC Dörtyol – Gençler Birliği maçında tecrübesini de kullanarak yardımcılarıyla uyumlu başarılı bir yönetim sergiledi
 
Haftanın Kare Ası
Emre (ChinaBazaar GG)
Derviş (YB)
Bahri Sönmez (BB)
Esin (Karşıyaka)
 
Haftanın On Biri
Cafer (BB)
Çağrı (YB)
Hasip (Yalova)
Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka)
Çağdaş (ChinaBazaar GG)
İrfan (MM)
Ahmet Hasan (Yalova)
İlksen (BB)
Sezer (Karşıyaka)
Ramadan (YB)
Süleyman (MM)
 
 
Birinci Ligde 13. hafta sonuçları şöyle:
Karşıyaka – İncirli, 4 – 1
SFC Dörtyol – Gençler Birliği, 2 – 2
Çanakkale – Yalova, 2 – 3
ChinaBazaar Gençlik Gücü – Düzkaya, 1 – 0
Esentepe – Çetinkaya, 3 – 3
Yeni Boğaziçi –Miracle Değirmenlik, 2 – 1
Bostancı Bağcıl – Maraş, 3 – 1
Görneç – Mormenekşe, 0 – 1
 
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 13 9 2 2 18 9 9 29
2. Çetinkaya TSK 13 9 1 3 33 16 17 28
3. Karşıyaka ASK 13 8 2 3 35 17 18 26
4. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 13 8 2 3 24 12 12 26
5. SFC Dörtyol SK 13 6 6 1 33 14 19 24
6. Miracle Değirmenlik SK 13 7 1 5 20 15 5 22
7. Yeniboğaziçi DSK 13 5 5 3 20 18 2 20
8. Mormenekşe GBSK 13 5 5 3 14 17 -3 20
9. Esentepe KKSK 13 5 3 5 21 19 2 18
10. Yalova SK 13 4 4 5 16 18 -2 16
11. Bostancı Bağcıl SK 13 4 3 6 10 18 -8 15
12. Düzkaya KOSK 13 4 2 7 11 19 -8 14
13. İncirli SK 13 3 3 7 17 25 -8 12
14. Maraş GSK 13 3 2 8 13 26 -13 11
15. Çanakkale TSK 13 2 2 9 18 27 -9 8
16. Görneç KSK 13 0 1 12 7 40 -33 1
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.