Haftanın kârlıları Karşıyaka ve GG

AKSA Birinci Ligde ilk 2 sırada yer alan lider Larnaka Gençler Birliği ile ikinci Çetinkaya haftayı beraberlikle tamamlarken, takipçilerinden Karşıyaka ve ChinaBazaar Gençlik Gücü kazanarak haftanın kârlıları oldular. SFC Dörtyol ve Miracle Değirmenlik yine puan kayıpları yaparak haftayı tamamladılar

AKSA Birinci Ligde ilk 2 sırada yer alan lider Larnaka Gençler Birliği ile ikinci Çetinkaya haftayı beraberlikle tamamlarken, takipçilerindenKarşıyaka ve ChinaBazaar Gençlik Gücü kazanarak haftanın kârlıları oldular. SFC Dörtyol ve Miracle Değirmenlik yine puan kayıpları yaparak haftayı tamamladılar



AKSA Birinci Ligde son 2 sırada bulunan Görneç ve Çanakkale haftayı puansız tamamlarlarken, Maraş ve İncirli’nin düşüşleri, Bostancı Bağcıl’ın ise çıkışı devam etti



AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 15 gole yükselen Berkant İstanbul önde giderken, 11 golle Güvenç Sakallıoğlu onu takip ediyor



Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl

Bostancı Bağcıl, önemli eksiklerle çıktığı Maraş maçını da kazanarak çıkışını sürdürürken, Bahri Sönmez iyi futbolu ve attığı 2 golle galibiyete büyük katkı koydu



Haftanın Futbolcusu: Mehmet Kum(Yalova)

Yalova alt sıralardan uzaklaşma adına büyük önem taşıyan maçta Çanakkale’yi deplasmanda Mehmet Kum’un 3 golüyle yenerek, Derviş Dağman yönetiminde ilk galibiyetini aldı



Haftanın Teknik Adamı: Eralp Şerifoğlu (Yeni Boğaziçi)

Yeni Boğaziçi, güçlü rakibi MiracleDeğirmenlik’i son anlarda bulduğu golle mağlup ederek 3 puanı alırken, yerinde değişiklik ve müdahalelerle teknik direktör Eralp Şerifoğlu galibiyetin mimarı oldu



Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı(SFC Dörtyol – Gençler Birliği)

Emre Öztaşlıhaftanın en zorlu maçı olan SFC Dörtyol – Gençler Birliği maçında tecrübesini de kullanarak yardımcılarıyla uyumlu başarılı bir yönetim sergiledi



Haftanın Kare Ası

Emre (ChinaBazaar GG)

Derviş (YB)

Bahri Sönmez (BB)

Esin (Karşıyaka)



Haftanın On Biri

Cafer (BB)

Çağrı (YB)

Hasip (Yalova)

Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka)

Çağdaş (ChinaBazaar GG)

İrfan (MM)

Ahmet Hasan (Yalova)

İlksen (BB)

Sezer (Karşıyaka)

Ramadan (YB)

Süleyman (MM)





Birinci Ligde 13. hafta sonuçları şöyle:

Karşıyaka – İncirli, 4 – 1

SFC Dörtyol – Gençler Birliği, 2 – 2

Çanakkale – Yalova, 2 – 3

ChinaBazaar Gençlik Gücü – Düzkaya, 1 – 0

Esentepe – Çetinkaya, 3 – 3

Yeni Boğaziçi –Miracle Değirmenlik, 2 – 1

Bostancı Bağcıl – Maraş, 3 – 1

Görneç – Mormenekşe, 0 – 1







AKSA 1.Lig Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. L. Gençler Birliği SK 13 9 2 2 18 9 9 29 2. Çetinkaya TSK 13 9 1 3 33 16 17 28 3. Karşıyaka ASK 13 8 2 3 35 17 18 26 4. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 13 8 2 3 24 12 12 26 5. SFC Dörtyol SK 13 6 6 1 33 14 19 24 6. Miracle Değirmenlik SK 13 7 1 5 20 15 5 22 7. Yeniboğaziçi DSK 13 5 5 3 20 18 2 20 8. Mormenekşe GBSK 13 5 5 3 14 17 -3 20 9. Esentepe KKSK 13 5 3 5 21 19 2 18 10. Yalova SK 13 4 4 5 16 18 -2 16 11. Bostancı Bağcıl SK 13 4 3 6 10 18 -8 15 12. Düzkaya KOSK 13 4 2 7 11 19 -8 14 13. İncirli SK 13 3 3 7 17 25 -8 12 14. Maraş GSK 13 3 2 8 13 26 -13 11 15. Çanakkale TSK 13 2 2 9 18 27 -9 8 16. Görneç KSK 13 0 1 12 7 40 -33 1 Bostancı Bağcıl, önemli eksiklerle çıktığı Maraş maçını da kazanarak çıkışını sürdürürken, Bahri Sönmez iyi futbolu ve attığı 2 golle galibiyete büyük katkı koyduYalova alt sıralardan uzaklaşma adına büyük önem taşıyan maçta Çanakkale’yi deplasmanda Mehmet Kum’un 3 golüyle yenerek, Derviş Dağman yönetiminde ilk galibiyetini aldıYeni Boğaziçi, güçlü rakibi MiracleDeğirmenlik’i son anlarda bulduğu golle mağlup ederek 3 puanı alırken, yerinde değişiklik ve müdahalelerle teknik direktör Eralp Şerifoğlu galibiyetin mimarı olduEmre Öztaşlıhaftanın en zorlu maçı olan SFC Dörtyol – Gençler Birliği maçında tecrübesini de kullanarak yardımcılarıyla uyumlu başarılı bir yönetim sergilediEmre (ChinaBazaar GG)Derviş (YB)Bahri Sönmez (BB)Esin (Karşıyaka)Cafer (BB) Çağrı (YB)Hasip (Yalova)Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka)Çağdaş (ChinaBazaar GG)İrfan (MM)Ahmet Hasan (Yalova)İlksen (BB)Sezer (Karşıyaka)Ramadan (YB)Süleyman (MM)Karşıyaka – İncirli, 4 – 1SFC Dörtyol – Gençler Birliği, 2 – 2Çanakkale – Yalova, 2 – 3ChinaBazaar Gençlik Gücü – Düzkaya, 1 – 0Esentepe – Çetinkaya, 3 – 3Yeni Boğaziçi –Miracle Değirmenlik, 2 – 1Bostancı Bağcıl – Maraş, 3 – 1Görneç – Mormenekşe, 0 – 1