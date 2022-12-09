Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 3 – 4 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkan Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

Kırmızı kart ve disiplin cezaları

EyyüpÖztep (Alsancak Yeşilova)1 Maç

Semih Ünaldı (Değirmenlik) 1 Maç

Salahi Ormancı (Cihangir GSK) 2 Maç

Berkay Emirkan (Cihangir GSK) 1 Maç

Görkem Kocayiğit (Gönyeli SK) 2 Maç

Ahmet ÜneyBensel (Gönyeli SK) 1 Maç

Hasan Ağaç (Binatlı YSK) 1 Maç

Mehmet Biricik (Yenierenköy) 3 Maç

Mehmet Sancak (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç

Kadir Görcan (Yalova SK) 2 Maç

Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli

Şemsi Oyuncu (Mormenekşe) 2 Maç

Nihat Selengin (Yenirenköy) 2 Maç

İrfan Esendağlı(Mesarya) 2 Maç



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Çağrı Sarpoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

Bünyamin Ayaz (Mağusa Türk Gücü)

Sinan Öğüt (Mesarya SK)

RifatHacıarifoğlu (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Halil İbrahim Uçar (Miracle Değirmenlik SK)

Emre Aktaş (Gönyeli SK)

Mehmet Batuhan Gürbıyık (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Sarper Karmaner (Göçmenköy İYSK)

Koray Hasan Özteknik (Yenicami AK)

Ozan Gündoğan (İncirli SK)

Mustafa Gençaslan (Çetinkaya TSK)

Kamil Özpınar (Düzkaya KOSK)

Malik Sercan Gök (Yenierenköy TSK)



