Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 3 – 4 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkan Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
Kırmızı kart ve disiplin cezaları
EyyüpÖztep (Alsancak Yeşilova)1 Maç
Semih Ünaldı (Değirmenlik) 1 Maç
Salahi Ormancı (Cihangir GSK) 2 Maç
Berkay Emirkan (Cihangir GSK) 1 Maç
Görkem Kocayiğit (Gönyeli SK) 2 Maç
Ahmet ÜneyBensel (Gönyeli SK) 1 Maç
Hasan Ağaç (Binatlı YSK) 1 Maç
Mehmet Biricik (Yenierenköy) 3 Maç
Mehmet Sancak (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç
Kadir Görcan (Yalova SK) 2 Maç
Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli
Şemsi Oyuncu (Mormenekşe) 2 Maç
Nihat Selengin (Yenirenköy) 2 Maç
İrfan Esendağlı(Mesarya) 2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Çağrı Sarpoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
Bünyamin Ayaz (Mağusa Türk Gücü)
Sinan Öğüt (Mesarya SK)
RifatHacıarifoğlu (Yonpaş Dumlupınar TSK)
Halil İbrahim Uçar (Miracle Değirmenlik SK)
Emre Aktaş (Gönyeli SK)
Mehmet Batuhan Gürbıyık (Yonpaş Dumlupınar TSK)
Sarper Karmaner (Göçmenköy İYSK)
Koray Hasan Özteknik (Yenicami AK)
Ozan Gündoğan (İncirli SK)
Mustafa Gençaslan (Çetinkaya TSK)
Kamil Özpınar (Düzkaya KOSK)
Malik Sercan Gök (Yenierenköy TSK)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.