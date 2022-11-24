Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-19-20-21 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Cemil Awwad (Mormenekşe GBSK) 2 Maç

Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy SK) 1 Maç

Kaan Evleksiz (İncirli SK) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONEL

Hasan Sadrazam (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

Ümit Aktül (Girne Halk Evi) 1 Maç

Mehmet Binboğa (Cihangir GSK) 1 Maç

Kemal Sesigüzel (Mormenekşe GBSK) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ömer Güner (Dörtyol SK)

Sezer Sezer (İncirli SK)

Necip Birinci (Lapta TBSK)

Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK)

Sercan Demirman (Cihangir GSK)

Gökhan Özer (Göçmenköy İYSK)

Yakup Esmeraslan (Lefke TSK)

Mahmut Amasyalı (Göçmenköy İYSK)

Mehmet Söker (Çetinkaya TSK)

Zafer Emre Taşkın (Yalova SK)

Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK)

Ünsal Kırmızıyüz (Yenierenköy TSK)

Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş GSK)

Cengizhan Kurt (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Emmanuel Ernest (Hamitköy ŞHSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 20.11.2022 tarihinde Girne Pia Bella Sahası’nda Girne Halk Evi ile Yeniboğaziçi DSK arasında AKSA A2 1. Lig müsabakasında Girne Halk Evi futbolcusu 113480 lisans numaralı oyuncusu Ali Yusuf Yavuz müsabaka hakemlerine yönelik sarf etmiş olduğu hakaret ve küfür içeren ve saldırgan tutum nedeniyle DS-8/2022-2023 Disiplin sevki ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz Ali Yusuf Yavuz ve kulübü Girne Halk Evi yöneticilerinin savunmaya çağrılmış olmasına rağmen katılmamış olduklarından huzurumuzda bulunan hakem ve gözlemci raporları ışığında bir değerlendirme yapmıştır.

Yapılan değerlendirme neticesinde Ali Yusuf Yavuz’un DT 41’i ihlal ettiği tespit edilmiştir. Dolayısı ile ilgili oyuncuya DT 41 (1) (a) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

