Hafta derbiyle başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 14.hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
14.haftada alınan sonuç, haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
DÜN
Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği: 1-3
18 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Binatlı – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
Girne Halk Evi – Cihangir, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
Küçük Kaymaklı – Yonpaş Dumlupınar, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Evren Karademir
Mesarya – Merit Alsancak Yeşilova, 100. Yıl Stadı, Turgay Misk
19 Aralık Pazar, Saat 14:00
Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener
Yenicami – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı, Zekai Töre
AKSA Birinci Ligde Doğu’da derbi haftası
18 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Mormenekşe – Yeni Boğaziçi, Cemal Balses Stadı, Ali Özer
Çetinkaya – Bostancı Bağcıl, Atatürk Stadı, Şakir Azizoğlu
İncirli – SFC Dörtyol, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Miracle Değirmenlik – Esentepe, Sadık Cemil Stadı, Hüseyin Özkan
19 Aralık Pazar, Saat 14:00
Maraş – Karşıyaka, Halil Kartal Stadı, Tufan Çerçioğlu
Gençler Birliği – Çanakkale, Cumhuriyet Stadı, Ömer Doğru
Yalova – China Bazaar GG, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Görneç, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal
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