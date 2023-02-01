Hadziahmetovic Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki futbolcu, dün akşam İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Arabam.com Konyaspor'da boy gösteren Bosna Hersekli futbolcuyu renklerine bağladı.

Bu sezon 18 maça çıkan Hadziahmetovic, bu mücadelelerde 3 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Amir, yeşil-beyazlı formayla toplam 199 maça çıktı.

25 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Bu hamle, Beşiktaş'ın kış döneminde Vincent Aboubakar'dan sonra yaptığı ikinci transfer oldu.

BORİNİ ATAĞI

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcüsü Fabio Borini'ye talip oldu.

Hücumun her iki kanadında ve santrfor mevkisinde oynayabilen 31 yaşındaki Borini, Fatih Karagümrük'teki performansıyla göz doldurdu. İtalyan oyuncu, kırmızı-siyahlılar bu sezon çıktığı 19 maçta 13 gol atıp, 7 de asist yaptı.

Chelsea, Liverpool, Roma ve Milan gibi Avrupa'nın önemli takımlarında da top koşturan Boroni, yarım sezon formasını giydiği Hellas Verona ile Eylül 2020 yılında yollarını ayırdı. Deneyimli oyuncu, Ocak 2021 ara transfer döneminde ise Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e imza attı.



