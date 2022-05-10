Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu anıldı

Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu Masterler Anı Futbol karşılaşması Yıldırım Masterleri ile OthelloMasterleri arasında oynandı

OthelloMasterleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu Masterler Anı maçıyla anıldı. Merhum Turan Katırcıoğlu ailesi tarafından her yıl ayrı olarak organize edilen anı maçı pandemiden dolayı 2 yıl ara verildikten sonra bu yıl format değişikliğine gidilerek yeni düzenlemeyle birlikte Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu Masterler Anı Futbol karşılaşması oynandı. Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal stadında faal futbol hakemliği bırakmış Abdullah Adem’in yönettiği Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu masterler anı futbol maçında Yıldırım Masterleri, OthelloMasterleri’ni 3-2 mağlup etti.

ÖDÜL TÖRENİ

Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu masterler anı futbol maçının ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupaları ve plaketleri, maçı yöneten Abdullah Adem’e plaketi merhum Gürkan Gürsöz annesi Selma Gürsöz, merhum Turan Katırcıoğlu Babaannesi Sevilay Katırcıoğlu, kardeşi Aren Nefes, Othellomasterler takım kaptanı Gürçin Gürsöz tarafından verildi.



