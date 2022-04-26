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Göztepe taraftarı protestoya hazırlanıyor

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Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp resmen küme düşen Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda büyük protestoya hazırlanıyor

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Göztepe taraftarı protestoya hazırlanıyor
Pazar günü Çaykur Rizespor'la evinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda futbolseverlerin tribünleri büyük ölçüde dolduracağı öğrenilirken, taraftarlar hem futbolculara hem de yönetime sert tepki gösterecek.
Özellikle Gaziantep'te 90+2'nci dakikada 1-0 öne geçip golün Fair-Play ruhuna aykırı olduğuna hükmederek kendi inisiyatifleriyle gol yiyen futbolcuları eleştiren taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve önceki haftalarda başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Başkan Mehmet Sepil ve yönetime de çok kızgın olan Göztepeliler, tüm sportif ve idari kurmayları istifaya davet edecek.
 
 
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