Gözler İskele’de olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Birinci Ligin 12. hafta maçlarının programını açıkladı.

Lider Gençler Birliği’nin, Karşıyaka ile Cumhuriyet Stadında oynayacağı zorlu maçı Fehim Dayı yönetecek. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

4 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Yalova – Dörtyol, Tahsin Mertekçi Stadı, Zekai Töre

Mormenekşe – Değirmenlik, Cemal Balses Stadı, Osman Özpaşa

Gençler Birliği – Karşıyaka, Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı

Maraş – Esentepe, Halil Kartal Stadı, Serkan Şimşek

5 Aralık Pazar, Saat 14:00

Çetinkaya – Yeni Boğaziçi, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Düzkaya – Çanakkale, Nihat Bağcıer Stadı, İsmail Ercan

Görneç – China Bazaar GG, 3 Şehitler Stadı, Tufan Çerçioğlu

İncirli – Bostancı Bağcıl, Hüseyin Altıner Stadı, Ömer Doğru

