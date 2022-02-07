Gönyeli ve Yenierenköy disipline sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci aldığı sevk kararlarını açıklarken Gönyeli ve Yenierenköy’ü Disiplin Kuruluna sevk etti. Gönyeli taraftarlarının Cihangir maçı öncesi, devre arası ve maç sonunda taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle sevk edildiği duyuruldu. Yenierenköy’ün Geçitkale ile oynanan maçın tamamlanması sonrasında taraftarlarının yarattığı saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi

KTFF Soruşturma Merci 07 Şubat 2022 tarihinde aldığı kararları açıkladı.

KTFF Soruşturma Merci aldığı sevk kararlarını açıklarken Gönyeli ve Yenierenköy’ü Disiplin Kuruluna sevk etti. Gönyeli taraftarlarının Cihangir maçı öncesi, devre arası ve maç sonunda taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle sevk edildiği duyuruldu. Yenierenköy’ün Geçitkale ile oynanan maçın tamamlanması sonrasında taraftarlarının yarattığı saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

06 Şubat 2022 tarihinde 16552 maç numarası Gönyeli SK ile Cihangir GSK arasında oynanan Aksa Süper Lig müsabakasında Gönyeli SK taraftarlarının; müsabakanın maç öncesi, devre arası ve maç sonunda taraftarlarının yaratmış olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 53’üncü maddesi uyarınca Gönyeli SK’nın KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

05 Şubat 2022 tarihinde 16474 maç numarası ile Yenierenköy Stadı’nda oynanan Yenierenköy TSK – Geçitkale GSK Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Kırmızı Grup müsabakasında; müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Yenierenköy TSK taraftarlarının yaratmış olduğu saha olayları sebebiyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52’nci maddesi uyarınca Yenierenköy TSK’nın BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

