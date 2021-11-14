Gönyeli devire devire gidiyor

Mehmet Çıldır başkanlığında ligde doludizgin giden Gönyeli, güçlü rakibi Mesarya karşısında yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynamasına rağmen maçı 2-0 kazanıp liderliğini sürdürdü. Mesarya ise avantajı değerlendiremeyip mağlubiyetlerini sürdürdü

Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Kerem Eran ,Ali Akçınar,Olgun Canik

Gönyeli: Kemal, Hamis (Dk.46 Erdinç), Azat, Isaac, Talat,Ahmet Can (Dk.60 Burak), Kahraman (Dk.90 Mustafa Hacı), Yusuf Özbahar, Sylla, Ahmet Hatay, Süleyman

Mesarya: Hasan, Orhan, Mustafa Ayker (Dk.60 Hüseyin Kayalılar), İbrahim Çıdamlı, Eren (Dk.46 Kadir), Mustafa Yaşınses (Dk.83 Salahi), Okan (Dk.46 Mehmet), Oğuzhan (Dk.60 Hüseyin Çıdamlı), Sinan, Joseph, Yusuf Altıner

Goller: Dk.5 Sylla, Dk.81 Burak (Gönyeli)

Kırmızı Kart: Dk.42 Isaac (Gönyeli)



Gökhan KUZU

Aksa Süper Ligin 9.haftasında Gönyeli zirve mücadelesinde önemli bir virajı daha kayıpsız döndü. Mehmet Çıldır başkanlığında ligde doludizgin giden Gönyeli, güçlü rakibi Mesarya karşısında Isaac’in kırmızı kart görmesi sonrasında yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynamasına rağmen maçı 2-0 kazanıp liderliğini sürdürdü. Mesarya ise avantajı değerlendiremeyip mağlubiyetlerini sürdürdü.

Maçın ilk devresinde Sylla ile öne geçen Gönyeli, 42’de 10 kişi kalmasına rağmen devreyi 1-0 önde tamamlamayı başardı.

İkinci devrede Serkan Önet’in yerinde müdahaleleriyle iyi kapanıp iyi kontra ataklara çıkan Gönyeli, ofansif olarak etkisiz kalan Mesarya’ya çok az pozisyon verdi. Son bölümde golcü Burak’ın jeneriklik golü ile Gönyeli maçı 2-0 kazanıp liderliğini sürdürdü. Sylla'nın çizgiden çıkardığı top mücadelenin dönüm noktası olurken; Erdinç Alex tecrübesiyle galibiyete büyük katkı koydu. Kırmızı- Beyazlılar maç sırasında büyük sevinç yaşadılar.

