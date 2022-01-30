Gönyeli ‘Ben de varım’ dedi

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Yusuf Bakar, Mustafa Torun
T.Ocağı: Hüseyin, M.Uçar, Doğukan, Ali, Yunus, Olgun, Cevdet (77.Dk Akın) İ.İnceler, İsmet, İ.Tek, İbrahim
Gönyeli: Kemal, Erdinç (46.Dk Süleyman) Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can, Kağan (60.Dk Şükrü) Burak (85.Dk Mustafa) Agoha (90.Dk Rıdvan) A.Hatay, Ulaş
Goller: 15-81.Dk Agoha, 90.Dk Şükrü(P) (Gönyeli)
Kırmızı Kart: 70.Dk Ahmet Can Temel (Gönyeli)
Gökhan Kuzu
AKSA Süper Lig’in 16. Hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Gönyeli konuk olduğu Türk Ocağı’nı 3-0 mağlup ederek zirve yarışında olacağı mesajı verdi.
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf deplasman takımı Gönyeli oldu ve 15.dakikada gelişen Gönyeli atağında sahneye yeni transfer Agoha sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devreyi Gönyeli 1-0 önde kapattı. ,
İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı ve 81.dakikada gelişen bir başka Gönyeli atağında yine Agoha sahneye çıktı ve attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Maçın son anlarında 90.dakikada gelişen Gönyeli atağında kazanılan penaltı atışını Şükrü gole çevirdi ve Gönyeli deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.