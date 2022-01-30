Gönyeli ‘Ben de varım’ dedi

AKSA Süper ligin önemli maçında Gönyeli konuk olduğu T.Ocağı’nı 3-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Yusuf Bakar, Mustafa Torun

T.Ocağı: Hüseyin, M.Uçar, Doğukan, Ali, Yunus, Olgun, Cevdet (77.Dk Akın) İ.İnceler, İsmet, İ.Tek, İbrahim

Gönyeli: Kemal, Erdinç (46.Dk Süleyman) Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can, Kağan (60.Dk Şükrü) Burak (85.Dk Mustafa) Agoha (90.Dk Rıdvan) A.Hatay, Ulaş

Goller: 15-81.Dk Agoha, 90.Dk Şükrü(P) (Gönyeli)

Kırmızı Kart: 70.Dk Ahmet Can Temel (Gönyeli)



Gökhan Kuzu

AKSA Süper Lig’in 16. Hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Gönyeli konuk olduğu Türk Ocağı’nı 3-0 mağlup ederek zirve yarışında olacağı mesajı verdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf deplasman takımı Gönyeli oldu ve 15.dakikada gelişen Gönyeli atağında sahneye yeni transfer Agoha sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devreyi Gönyeli 1-0 önde kapattı. ,

İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı ve 81.dakikada gelişen bir başka Gönyeli atağında yine Agoha sahneye çıktı ve attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Maçın son anlarında 90.dakikada gelişen Gönyeli atağında kazanılan penaltı atışını Şükrü gole çevirdi ve Gönyeli deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

