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Gol yok, puan var

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Yalova ile Yeni Boğaziçi, vasatın altında oynadıkları maç sonunda golsüz berabere kalarak 1’er puanı hanelerine yazdırdılar

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Gol yok, puan var
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Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Ömer Doğru, Emre Çevikdal,İbrahim Katmer
Yalova: Sercan, Ahmet Hasan, Hasip, Çağan (Dk.60 Özcan), Hakan, Selçuk, Mehmet Kum (Dk.75 İbrahim Çağoğlu), Erkan, Yasin (Dk.46 Eyüp), Sergülen, Civan
Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin, Hüseyin Genel (Dk.72 Mehmet Çağakan), Serhat (Dk.86 Ramadan), Cemil, Çağrı, Hasan Kaffaoğlu (Dk.64 Mehmetali), Can (Dk.86 Zübeyir), Mert, Mehmet Çetin, Tolga(Dk.86 Ahmet Yalçın)
 
AKSA Birinci Ligde son haftaların formsuz 2 takımı Yalova ile Yeni Boğaziçi arasındaki maç başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.
Son haftalarda kaybettikleri puanlarla orta sıralara gerileyen 2 takım da pozisyonu az olan maçta gol de atamadılar.
Yalova aldığı 1 puan ile 11 puana yükselirken, üst üste 2. Beraberliğini alıp galibiyet hasreti 4 maça çıkan Yeni Boğaziçi ise puanını 10 yaptı.
 
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