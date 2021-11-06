Gol yok, puan var

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Ömer Doğru, Emre Çevikdal,İbrahim Katmer
Yalova: Sercan, Ahmet Hasan, Hasip, Çağan (Dk.60 Özcan), Hakan, Selçuk, Mehmet Kum (Dk.75 İbrahim Çağoğlu), Erkan, Yasin (Dk.46 Eyüp), Sergülen, Civan
Yeniboğaziçi: Remzi, Burçin, Hüseyin Genel (Dk.72 Mehmet Çağakan), Serhat (Dk.86 Ramadan), Cemil, Çağrı, Hasan Kaffaoğlu (Dk.64 Mehmetali), Can (Dk.86 Zübeyir), Mert, Mehmet Çetin, Tolga(Dk.86 Ahmet Yalçın)
AKSA Birinci Ligde son haftaların formsuz 2 takımı Yalova ile Yeni Boğaziçi arasındaki maç başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.
Son haftalarda kaybettikleri puanlarla orta sıralara gerileyen 2 takım da pozisyonu az olan maçta gol de atamadılar.
Yalova aldığı 1 puan ile 11 puana yükselirken, üst üste 2. Beraberliğini alıp galibiyet hasreti 4 maça çıkan Yeni Boğaziçi ise puanını 10 yaptı.
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