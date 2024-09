Göktaş Kupası’yla güçlerini sınayacaklar

Süleyman Göktaş anısına oynanacak olan KTFAD Kupası için dün düzenlenen basın toplantısına katılan Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı teknik heyeti güçlerini ve eksikliklerini görme adına önemli bir maça çıkacaklarını söylediler

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği KTFAD Kupasının ikincisini bu yıl hayatını kaybeden Süleyman Göktaş anısına gerçekleştiriyor. Derneğin uzun yıllar başkanlığını yapan ve yönetim kurulu tarafından onursal başkan unvanı verilen Süleyman Göktaş yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Geleneksel hale getirilen KTFAD Kupası dernek yönetim kurulunun kararıyla birinci ligin iki iddialı takımı Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında oynanacak. 6 Eylül Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya giriş ücretsiz olurken maç Miracle TV’den de canlı olarak yayınlanacak ve karşılaşmada VAR sistemi de uygulanacak.

BASIN TOPLANTISI

KKTFAD lokalinde gerçekleşen basın toplantısına her iki takımdan birer yönetici, teknik adamlar ve birer futbolcu katıldı.

K. Kaymaklı adına Asbaşkan İbrahim Mısırlıoğlu, Teknik Direktör Derviş Kolcu ve takım kaptanı Halil Turan katılırken, T. Ocağı adına yönetici Asaf Asafoğlu, Teknik Direktör Orçun Volkan ve kaptan Ulaş Candanal yer aldı.

Dernek Başkanı Hasan Topaloğlu yaptığı konuşmada böylesine anlamlı kupada karşılaşacak iki takıma teşekkür ederken, maçın centilmence geçmesinin de en büyük dileği olduğunu dile getirdi.

Merhum Süleyman Göktaş’ın oğlu Canol Göktaş da kısa bir konuşma yaparak babası adına oynanacak maçta her iki takıma teşekkür ederken, dernek yönetimine de bu duyarlılığından dolayı ayrıca teşekkür etti. Göktaş, babasının adını yaşatmak için de her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

KOLCU: KUPAYA BU İSMİN VERİLMESİ ÇOK DEĞERLİ

K. Kaymaklı Teknik Direktörü Derviş Kolcu ise Süleyman Göktaş’ın spora katkılarını unutmanın mümkün olmadığını belirtti. Kolcu, kupaya bu ismin verilmesinin çok değerli olduğunu, sezon öncesi sıkıntıları olsa da ne durumda olduklarını görmek adına iyi bir maç olacağını dile getirirken böylesine bir camiada herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek sakatlık olmadan centilmence bir maç olmasının en büyük dileği olduğunu belirterek teşekkür etti.

VOLKAN: DURUMUMUZU GÖRMEK ADINA ÖNEMLİ BİR MAÇ

T. Ocağı teknik direktörü Orçun Volkan böylesine önemli bir kupa için kendilerini layık görenlere teşekkür ederken çok yoğun çalıştıklarını, yeni bir takım yaratmaya çalıştıklarını, bu nedenle sezon öncesi kendi durumlarını görmek adına önemli bir maç olacağını belirtirken centilmence bir maç olmasını dile getirerek rakibine de başarılar diledi.