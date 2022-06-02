Göçmenköy’ün Sessegnon'u transferi dünyada ses getirdi

Göçmenköy Kulübü sponsoru Nicosia Group direktörü Abdullah Yusuf’un menajer Tekin Birinci aracılığı ile takıma kazandırılarak imza töreniyle transferi tamamlanan Sessegnon’un bu imzası Beinsports Fransa’da haber oldu

Göçmenköy’ün PSG’de de oynamış Benin Milli takımının kaptanlığını yapmış Stephan Sessegnon’u transferi BeinSport Fransa sitesinde bomba etkisi gösterdi.

Göçmenköy Kulübü sponsoru Nicosia Group direktörü Abdullah Yusuf’un menajer Tekin Birinci aracılığı ile takıma kazandırılan ve büyük ilgi gören imza töreni ile transferi tamamlanan Sessegnon’un bu imzası “FİFA’nın tanımadığı ülkeye transfer oldu” başlığı ile Kuzey Kıbrıs ve Göçmenköy İdman Yurdu’nun isimleri yazılarak abonelere duyuruldu.

