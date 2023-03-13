Göçmenköy Şah Fırını’ndan, Hamitköy Kadın Takımına katkı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Liginde mücadele edecek olan Hamitköy Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını Aslı Ebru antrenörlüğünde sürdürüyor.
Hamitköy Kadın Futbol Takımına, Göçmenköy Şah Fırını malzeme yardımında bulundu. Hamitköy Spor Kulübü malzeme yardımından dolayı Göçmenköy Şah Fırını’na teşekkür etti.
Hamitköy Kadın Futbol Takımı, Puma Kadınlar Liginde Şensal Yapı Market ana sponsorluğunda mücadele edecek.
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