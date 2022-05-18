Göçmenköy, İltaç Karayel’e emanet

Futbol Süper Lig takımlarından Göçmenköy, gelecek sezona yönelik yeni teknik direktörünü belirledi. Tamamlanan sezonu Özgü Bayraktar sorumluluğunda geçiren Göçmenköy ligi play-out hattında tamamlamış ve Süper Lig’de tutunmayı başarmıştı.
Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu, Özgür Bayraktar ile görüşerek karşılıklı anlaşıp yolları ayırdıktan sonra elini hızlı tuttu ve yeni teknik direktörünü belirledi.
Göçmenköy, yeni sezondaki yeni teknik direktörü deneyimli çalıştırıcı İltaç Karayel olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.