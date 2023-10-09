Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü

Göçmenköy konuk ettiği Gençlik Gücü karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın arka arkaya bulduğu gollerle ilk devreyi 4 -1 maçı da 5-2 kazanmayı başardı

Aksa Süper Ligin 3. Haftasının kapanış maçlarından olan Göçmenköy ile China B. Gençlik Gücü arasındaki başkent derbisinde kazanan 5 – 2’lik skorla Göçmenköy oldu.

Haftaya 2’de iki yaparak başlayan Gençlik Gücü ile bir galibiyeti olan Göçmenköy arasındaki karşılaşmaya iyi başlayan Gençlik Gücü oldu.

Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın 7. Dakikasında GG, İbrahim Köse’nin golüyle 1-0 öne geçerken, bu golün 2 dakika sonrasında Remzi’nin gölüyle Göçmenköy skoru 1-1 yaptı. 10. Dakikada ise Kadir’in golüyle Göçmenköy 2 – 1 öne geçti.

İyi oyununu devam ettiren Göçmenköy 28. Dakikada Alaattin’in golüyle skoru 3-1 yaparken, 45. Dakikada ise Debouto’nun golüyle ilk devrenin skoru 4 -1 olarak belirlendi.

İkinci devrede dengeli oyunu tercih eden takımlar pozisyon üretmekte zorlandılar.

62. dakikada gelişen Göçmenköy atağında Mahmut güzel bir gole imza atarak farkı 4 yaptı ve skor 5 – 1 oldu. Karşılaşmanın son anlarında ise ikinci devre oyuna giren GG futbolcusu Ahmet Saygı’nın kafa golüyle maçın skoru 5 – 2 olarak belirlendi.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 6’ya yükselttiler.

