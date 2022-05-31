Göçmenköy, dünya yıldızı için imza töreni düzenliyor

AKSA Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy'ün anlaşmaya vardığı Beninli yıldız StephaneSessegnon için bugün görkemli bir imza töreni düzenliyor.
Kariyerinde Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig gibi liglerde Paris Saint-Germain, West Bromwich kulüplerinde forma giyen Sessegnon için Göçmenköy renkli bir imza töreni gerçekleştirecek.
Göçmenköy, saat 19.30'da Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda 37 yaşındaki hücum oyuncusuna imza töreni organize ettiğini duyurdu.
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