banner762
banner815
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
7 0
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
23 0
 
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
35 0
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
106 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
41 0
banner797
banner794

Göçmenköy, dünya yıldızı için imza töreni düzenliyor

banner476

Göçmenköy'ün anlaşmaya vardığı Beninli yıldız StephaneSessegnon içinsaat 19.30'da Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda görkemli bir imza töreni yapacak

banner825
Göçmenköy, dünya yıldızı için imza töreni düzenliyor
AKSA Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy'ün anlaşmaya vardığı Beninli yıldız StephaneSessegnon için bugün görkemli bir imza töreni düzenliyor.
Kariyerinde Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig gibi liglerde Paris Saint-Germain, West Bromwich kulüplerinde forma giyen Sessegnon için Göçmenköy renkli bir imza töreni gerçekleştirecek.
Göçmenköy, saat 19.30'da Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda 37 yaşındaki hücum oyuncusuna imza töreni organize ettiğini duyurdu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.