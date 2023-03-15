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Göçmenköy, avantajı son saniyede kaçırdı

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Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve Göçmenköy’ün iki kez öne geçtiği maçta Kaymaklı son saniyede bulduğu golle karşılaşma 2-2 tamamlandı

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Göçmenköy, avantajı son saniyede kaçırdı
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, Ali E. Orçan
Göçmenköy: Yusuf, Bayram, Reşit (Dk.16 Arda)Samet Akrep(Dk.87 M. Gezer), Cemal , AmadouSamb(Dk.87 Mevlüt), Burak Koçar(Dk.73 Bekir), Mustafa İnanç, Malik, Alattin, Mahmut
K. Kaymaklı: Raif, Sena, Tuğrul, Bahadır,Mehmet Kaygısız(Dk.46 Kemal)Obada Felix, Hasan (Dk.83 Arda), Mehmet Göçben, İbrahim (Dk.46 Muhammet), Ahmet, Yağış Gençay(Dk.60 Hasan Evren)
Goller: Dk.15 AmadouSamb, Dk.57 Burak Koçar (Göçmenköy) – Dk.47 Bahadır Göçben, Dk.90 Muhammet Nazik (K. Kaymaklı)
 
Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında iki Lefkoşa ekibi Göçmenköy ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve Göçmenköy’ün iki kez öne geçtiği maçta Kaymaklı bulduğu gollerle mücadelenin 2-2 eşitlikle tamamlanmasını sağladı. Göçmenköy maçın 15. dakikasında AmadouSamb’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarının henüz başında Küçük Kaymaklı, Bahadır Göçben ile 47. dakikada skoru 1-1’e getirdi. Göçmenköy 57. dakikada Burak Koçar ile 2-1’lik skor üstünlüğünü sağlasa da 90. dakikada kazanılan serbest vuruşta oyuna sonradan dahil olan Muhammet Nazik’in kaydettiği gol maçın 2-2 tamamlanmasını sağladı. Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde rövanş maçları 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.
 
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