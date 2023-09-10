Göçmen tek attı

Futbol Federasyonu tarafından organize edilen liglerin başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlık maçlarına devam ediyorlar. Başkent’in Süper Ligdeki 2 temsilcisi Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy de hazırlık maçında karşılaştılar. Daha önce oynadığı hazırlık maçlarını farklı kazanan Göçmenköy bu kez tek golle maçı kazandı. Golcülerinin gol atamadığı karşılaşmanın ilk devresinde Mahmut Amasyalı ile 1 – 0 öne geçen Göçmenköy, maçı da bu skorla kazanmayı başardı.

