Göçmen, Kaymaklı’ya dur dedi

Ligin çıkıştaki 2 takımın maçında Göçmenköy, Küçük Kaymaklı’yı farklı mağlup ederek sıralamada da rakibinin üzerine çıktı. Küçük Kaymaklı ise 10 kişi tamamladığı maçı kaybederek zirve yarışında geriye düştü

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Olgun Canik

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Mehmet Göçben (79.Dk Umut Göktaş), Cemal Terkan, Mahmut İneci, Hüseyin, Reşit (79.Dk Hazar), Cemal Yaşınses, Mahmut Amasyalı, Bekir (68.Dk Fikret), Arda Sözcü (88.Dk Muhittin),Hassan (88.Dk Koray)

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır (66.Dk Ahmet Öztürk), Gökhan, Yaşar (46.Dk Agit), Sena, Mikail, Çağlar, Mehmet Koyuncu (Dk.46 Özgür), Muhammet Nazik (66.Dk Hasan Çakır), Arda Kortay (37.Dk Sertan), Felix

Kırmızı kart: 77.Dk Gökhan Özer

Goller: 21.Dk Hassan,48.Dk Mahmut Amasyalı,84.Dk Umut (Göçmenköy)



AKSA Süper Lig'de Lefkoşa derbisi niteliği taşıyan maçta Göçmenköy, Küçük Kaymaklı'yı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda konuk etti. Maçta kazanan 3-0'lık skorla Göçmenköy oldu. Kırmızı mavili ekip aldığı üç puanla galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Göçmenköy'e galibiyeti getiren golleri Hassan Lukman, Mahmut Amasyalı ve Umut Göktaş kaydetti.

18.Dk: Göçmenköy’de Bekir’in ortasında oluşan karambolde Mehmet Göçben istediği gibi topa vuramayınca kaleci Raif gole izin vermedi.

21.Dk: Göçmenköy atağında Cemal Yaşınses’in pasıyla savunma arkasına sarkan Has:san ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Bu gole K.Kaymaklı savunmasının uzun süre ofsayt itirazı oldu ancak karar değişmedi Göçmenköy 1-0 K.Kaymaklı

45.Dk: Göçmenköy atağında Cemal Yaşınses’in vuruşunda köşeye giden topu kaleci Raif kornere çeldi.

46.Dk: K.Kaymaklı atağında Bahadır’ın ortasında Felix’in vuruşu savunmadan geri geldi.

48.Dk: K.Kaymaklı’da Felix topu Mehmet Göçben’e kaptırdı. Topu alan Göçben’in pasında Mahmut Amasyalı vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-0 K.Kaymaklı

77.Dk: K.Kaymaklı’da Gökhan Özer, Arda’ya yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

84.Dk: Göçmenköy atağında soldan yapılan ortada K.Kaymaklı savunmasının uzaklaştıramadığı topa vuran Umut topu filelere gönderdi. Göçmenköy 3-0 K.Kaymaklı

Bu sonuçla Göçmenköy takımı puanını 23'e yükseltirken, Küçük Kaymaklı 22 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Göçmenköy, Yenicami ile karşılaşırken, Küçük Kaymaklı da Yonpaş Dumlupınar'ı konuk edecek.



