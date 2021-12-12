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Göçmen, Kaymaklı’ya dur dedi

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Ligin çıkıştaki 2 takımın maçında Göçmenköy, Küçük Kaymaklı’yı farklı mağlup ederek sıralamada da rakibinin üzerine çıktı. Küçük Kaymaklı ise 10 kişi tamamladığı maçı kaybederek zirve yarışında geriye düştü

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Göçmen, Kaymaklı’ya dur dedi
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Olgun Canik
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Mehmet Göçben (79.Dk Umut Göktaş), Cemal Terkan, Mahmut İneci, Hüseyin, Reşit (79.Dk Hazar), Cemal Yaşınses, Mahmut Amasyalı, Bekir (68.Dk Fikret), Arda Sözcü (88.Dk Muhittin),Hassan (88.Dk Koray)
K.Kaymaklı:  Raif, Bahadır (66.Dk Ahmet Öztürk), Gökhan, Yaşar (46.Dk Agit), Sena, Mikail, Çağlar, Mehmet Koyuncu (Dk.46 Özgür), Muhammet Nazik (66.Dk Hasan Çakır), Arda Kortay (37.Dk Sertan), Felix
Kırmızı kart:  77.Dk Gökhan Özer
Goller: 21.Dk Hassan,48.Dk Mahmut Amasyalı,84.Dk Umut (Göçmenköy)
 
AKSA Süper Lig'de Lefkoşa derbisi niteliği taşıyan maçta Göçmenköy, Küçük Kaymaklı'yı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda konuk etti. Maçta kazanan 3-0'lık skorla Göçmenköy oldu. Kırmızı mavili ekip aldığı üç puanla galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Göçmenköy'e galibiyeti getiren golleri Hassan Lukman, Mahmut Amasyalı ve Umut Göktaş kaydetti.
18.Dk:  Göçmenköy’de Bekir’in ortasında oluşan karambolde Mehmet Göçben istediği gibi topa vuramayınca kaleci Raif gole izin vermedi.
21.Dk:  Göçmenköy atağında Cemal Yaşınses’in pasıyla savunma arkasına sarkan Has:san ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Bu gole K.Kaymaklı savunmasının uzun süre ofsayt itirazı oldu ancak karar değişmedi Göçmenköy 1-0 K.Kaymaklı
45.Dk:  Göçmenköy atağında Cemal Yaşınses’in vuruşunda köşeye giden topu kaleci Raif kornere çeldi.
46.Dk:  K.Kaymaklı atağında Bahadır’ın ortasında Felix’in vuruşu savunmadan geri geldi.
48.Dk:  K.Kaymaklı’da Felix topu Mehmet Göçben’e kaptırdı. Topu alan Göçben’in pasında  Mahmut Amasyalı vuruşunda topu filelere gönderdi.  Göçmenköy 2-0 K.Kaymaklı
77.Dk:  K.Kaymaklı’da Gökhan Özer, Arda’ya yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
84.Dk:  Göçmenköy atağında soldan yapılan ortada K.Kaymaklı savunmasının uzaklaştıramadığı topa vuran Umut topu filelere gönderdi. Göçmenköy 3-0 K.Kaymaklı
Bu sonuçla Göçmenköy takımı puanını 23'e yükseltirken, Küçük Kaymaklı 22 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Göçmenköy, Yenicami ile karşılaşırken, Küçük Kaymaklı da Yonpaş Dumlupınar'ı konuk edecek.
 
 

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Etiketler; #Göçmenköy #Mahmut Amasyalı #Küçük Kaymaklı
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