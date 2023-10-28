Göçmen, Karadağ’ı tek geçti

Süper Ligin 6. Hafta mücadelesinde Göçmenköy konuk olduğu Lefke karşısında sahadan 1-0 galip ayrılarak zorlu bir deplasmanı 3 puanla kapatarak moral buldu

Stat: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Ali Özer, Cenk A. Özfuttu, Mehmet V. Çelik

Lefke: İrfan, Yakup (Dk.60 Yasin), Kemal Solkanat, M. Tahsildaroğulları, Issa Constantinides, Serge Abaka, Armstrong Chidi, Mehmet Ali (Dk.90 Gökhan), Kaan, Tahsin (Dk.72 M. Toros), Arda(Dk.60 Berk),

Göçmenköy: Mehmet, Bilal, Bayram, Alaattin(Dk.41 Arda), Remzi, Samet (Dk.76 Reşit), Mahmut, Kadir, Gime Toure, Quentin Debouto(Dk.90 Mahmut), İbrahim.

Gol: Dk.14 Gime Toure (Göçmenköy)



AKSA Süper Lig’in 6’ncı haftasında Lefke ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla konuk Göçmenköy kazandı. Başkent ekibinin galibiyet sayısı 14’üncü dakikada Gime Toure’den geldi. Bu sezon deplasmanda ilk kez galip gelen Göçmenköy puanını 10 yaparken, üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Lefke 7 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Lefke, Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. Göçmenköy ise sahasında Türk Ocağı’nı konuk edecek.



