Göçmen ilk devrede GG’nin fişini çekti

İlk devrede Amadou ve Burak’ın golleri ile sonuca giden Göçmenköy aldığı bu galibiyetle puanını 26 yaparken, CB Gençlik Gücü 22 puanda kaldı

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik

CB GENÇLİK GÜCÜ: Emre, Ali, Mahmut(DK 65 Sezgin), Ümitcan, Mıshali, İbrahim(Hasan Bertuğ)(DK 90+4 Emre), Erin, Turgut, Aşkın(DK 46 Özgür), Hasan Akkuyu, Rifat.

GÖÇMENKÖY: Yusuf, Mahmut İneci, Amadou, Gökhan, Burak(DK 81 Mahmut Amasyalı), Alattin, Bayram(DK 70 Bekir), Cemal, Mustafa İnanç(DK 90+1 Mevlüt), Reşit, Malik.

GOLLER: DK 24 Amadou, DK 34 Burak(Göçmenköy)



AKSA Süper ligde alt tarafı yakından ilgilendiren haftanın önemli karşılaşmasında Göçmenköy CB Gençlik Gücü’nü mağlup ederek çok değerli 3 puanın sahibi oldu.

24.DK: Sol kanattan gelişen Göçmenköy atağında Alattin’in güzel ortasında Amadou takımını yaptığı kafa vuruşu ile öne geçirdi.0-1

28.DK: Bir başka Göçmenköy atağında ceza alanına giren Mustafa İnanç’ın vuruşu kaleci Emre’de kaldı.

34.DK: Göçmenköy’ün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Burak güzel bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.0-2

47.DK: Sol kanattan gelişen CB Gençlik Gücü atağında Erin’in ortasında Mahmut’un yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

49.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka CB Gençlik Gücü atağında Mahmut’un ortasında Mıshali’nin kafa vuruşunu kaleci Yusuf kornere çeldi.

66.DK: Göçmenköy kontra atağında Bayram’ın pası ile buluşan Burak Koçar’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Emre kornere çeldi.

70.DK: Sol kanattan aldığı topla ceza alanına giren Bayram’ın vuruşunu kaleci Emre kornere çeldi.

76.DK: Göçmenköy’ün kazandığı serbest vuruşta Bekir’in etkili vuruşu direğin dibinden auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Göçmenköy’ün üstünlüğü ile sona erdi.

