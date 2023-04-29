Göçmen ilk devrede GG’nin fişini çekti

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu
HAKEMLER: Serhan Şimşek, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik
CB GENÇLİK GÜCÜ: Emre, Ali, Mahmut(DK 65 Sezgin), Ümitcan, Mıshali, İbrahim(Hasan Bertuğ)(DK 90+4 Emre), Erin, Turgut, Aşkın(DK 46 Özgür), Hasan Akkuyu, Rifat.
GÖÇMENKÖY: Yusuf, Mahmut İneci, Amadou, Gökhan, Burak(DK 81 Mahmut Amasyalı), Alattin, Bayram(DK 70 Bekir), Cemal, Mustafa İnanç(DK 90+1 Mevlüt), Reşit, Malik.
GOLLER: DK 24 Amadou, DK 34 Burak(Göçmenköy)
AKSA Süper ligde alt tarafı yakından ilgilendiren haftanın önemli karşılaşmasında Göçmenköy CB Gençlik Gücü’nü mağlup ederek çok değerli 3 puanın sahibi oldu.
24.DK: Sol kanattan gelişen Göçmenköy atağında Alattin’in güzel ortasında Amadou takımını yaptığı kafa vuruşu ile öne geçirdi.0-1
28.DK: Bir başka Göçmenköy atağında ceza alanına giren Mustafa İnanç’ın vuruşu kaleci Emre’de kaldı.
34.DK: Göçmenköy’ün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Burak güzel bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.0-2
47.DK: Sol kanattan gelişen CB Gençlik Gücü atağında Erin’in ortasında Mahmut’un yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
49.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka CB Gençlik Gücü atağında Mahmut’un ortasında Mıshali’nin kafa vuruşunu kaleci Yusuf kornere çeldi.
66.DK: Göçmenköy kontra atağında Bayram’ın pası ile buluşan Burak Koçar’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Emre kornere çeldi.
70.DK: Sol kanattan aldığı topla ceza alanına giren Bayram’ın vuruşunu kaleci Emre kornere çeldi.
76.DK: Göçmenköy’ün kazandığı serbest vuruşta Bekir’in etkili vuruşu direğin dibinden auta gitti.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Göçmenköy’ün üstünlüğü ile sona erdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.