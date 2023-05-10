Girne Halk Evi’nde yeni başkan Raif Esendağlı

Birinci Lig kulüplerinden Girne Halk Evi’nin genel kurulu gerçekleştirilirken, 62. Dönem için başkanlığa Raif Esendağlı seçildi.

Girne Halk Evi kulüp lokalinde yapılan genel kurulda başkanlığa tek aday olarak giren Raif Esendağlı, genel kurula katılan üyelerin onayıyla başkanlığa seçildi.

Raif Esendağlı, son iki yıldır kulüp başkanlığını yürüten babası Veli Esendağlı’dan görevi devraldı.



