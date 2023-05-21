GG, Süper Lig’de kaldı

China Bazaar Gençlik Gücü, Hamitköy’ü mağlup ederek Süper Lig’de kalmayı garantiledi. Hamitköy ise penaltı başta olmak üzere net pozisyonları değerlendiremediği maçı kaybederek, umutlarını Türk Ocağı ile oynayacağı maça bıraktı

Stadyum: 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Engin Akkagün, Berk Bağrıkara

C.B.Gençlik Gücü: Emre, Ali, Mahmut, Ümitcan, Mishali, Sezgin (78.Dk Tayfun), Erin (62.Dk Hasan), Turgut, Aşkın, Hasan Akkuyu (84.Dk Emre), Rifat

Hamitköy: Tolga, Altan, Ardahan(61.Dk Cemre), İbrahim Güler, Kemal, Mert, Sinan (50.Dk Mehmet Koyuncu), Sercan, Serhat,Orhan, Faye

Goller: 11.Dk Turgut, 75.Dk Hasan Akkuyu, 86.Dk Mishali (



AKSA

10.Dk: GG atağında sol çaprazda topla buluşan Ali ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Tolga gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

11.Dk: Kazanılan bu kornerde Turgut arka direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. GG 1-0 Hamitköy

24.Dk: Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde Erin topa elle müdahale etti ve hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim Güler’in vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

35.Dk: Hamitköy atağında Altan soldan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte bomboş durumdaki Ardahan kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

46.Dk: GG atağında Hasan soldan çalımlarla ceza alanına girdi ve pasını geriden bindiren Mahmut’a aktardı. Mahmu’un vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

48.Dk: GG atağında Mahmut soldan çalımlarla ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.

68.Dk: GG atağında soldan ceza alanına kesilen topla buluşan Mishali bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.

74.Dk: Hamitköy’de kullanılan frikikte ceza alanına ortalanan topa Orhan vurdu ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.

75.Dk: GG atağında sol kanatta topla buluşan Hasan Akkuyu ceza alanı dışından vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 2-0 Hamitköy

86.Dk: GG’de kazanılan frikiği kullanan Mishali’nin vuruşunda top filelere gitti. GG 3-0 Hamitköy

90.Dk: Hamitköy atağında Mehmet Koyuncu ceza alanı dışından etkili bir şut attı ve direğe de çarpan top filelere gitti. GG 3-1 Hamitköy



Süper Lig Play-Out 2. Hafta sonuçları



Çetinkaya-Türk Ocağı: 5 – 3

China B.G.Gücü-Hamitköy: 3 – 1



Süper Lig Play-Out 2. Hafta puan durumu

1.Çetinkaya – 19

2. C.B. Gençlik Gücü – 16

3. Türk Ocağı – 15

4. Hamitköy - 12

20 Temmuz Mete Adanır StadıEmre Öztaşlı, Engin Akkagün, Berk BağrıkaraEmre, Ali, Mahmut, Ümitcan, Mishali, Sezgin (78.Dk Tayfun), Erin (62.Dk Hasan), Turgut, Aşkın, Hasan Akkuyu (84.Dk Emre), RifatTolga, Altan, Ardahan(61.Dk Cemre), İbrahim Güler, Kemal, Mert, Sinan (50.Dk Mehmet Koyuncu), Sercan, Serhat,Orhan, Faye11.Dk Turgut, 75.Dk Hasan Akkuyu, 86.Dk Mishali ( GG )- 90.Dk Mehmet Koyuncu (Hamitköy)AKSA Süper Lig play out 2. Maçında China BazaarGençlik Gücü ile Hamitköy, 20 Temmuz Mete Adanır Stadında karşılaştılar.GG atağında sol çaprazda topla buluşan Ali ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Tolga gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.Kazanılan bu kornerde Turgut arka direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde Erin topa elle müdahale etti ve hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İbrahim Güler’in vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.Hamitköy atağında Altan soldan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte bomboş durumdaki Ardahan kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.GG atağında Hasan soldan çalımlarla ceza alanına girdi ve pasını geriden bindiren Mahmut’a aktardı. Mahmu’un vuruşunda top üstten dışarıya gitti.GG atağında Mahmut soldan çalımlarla ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.GG atağında soldan ceza alanına kesilen topla buluşan Mishali bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.Hamitköy’de kullanılan frikikte ceza alanına ortalanan topa Orhan vurdu ancak top yandan az farkla dışarıya gitti.GG atağında sol kanatta topla buluşan Hasan Akkuyu ceza alanı dışından vuruşunda topu filelere gönderdi.GG’de kazanılan frikiği kullanan Mishali’nin vuruşunda top filelere gitti.Hamitköy atağında Mehmet Koyuncu ceza alanı dışından etkili bir şut attı ve direğe de çarpan top filelere gitti.Süper Lig Play-Out 2. Hafta sonuçlarıÇetinkaya-Türk Ocağı: 5 – 3China B.G.Gücü-Hamitköy: 3 – 1Süper Lig Play-Out 2. Hafta puan durumu1.Çetinkaya – 192. C.B. Gençlik Gücü – 163. Türk Ocağı – 154. Hamitköy - 12