GG, puan veya puanlar almayı hedefliyor

Süper Lig lideri MTG’yi konuk edecek olan Gençlik Gücü’nde teknik direktör Hasan Burgaç şiddetle puan ihtiyacı olan takımın kendilerinin olduğunu bundan dolayı bu maçtan puan veya puanlar almak zorunda olduklarını vurguladı

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper liginin 20.haftasında bugün lider Mağusa Türk Gücü ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaşacak olan ChinaBazaar Gençlik Gücü çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

ChinaBazaar Gençlik Gücü Teknik direktörü Hasan Burgaç zorlu maç öncesi gazetemize yaptığı açıklamada şiddetle puan ihtiyacı olan takım kendilerinin olduğunubu nedenle bu maçtan puan veya puanlar almak zorunda olduklarını ifade etti.

Burgaç, “Sonuç olarak lig lideri Mağusa Türk Gücü ile oynayacağız Ana tüm maçlara nasıl hazırlandıysak ayni şekilde hazırlanıp maça çıkacağız.Son üç senenin şampiyon takımı ile zorlu bir maça çıkacağız. Ama sonuç olarak var gücümüz ile sahada mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Sakat olan Rifat’ın durumunun maç saati belli olacağını belirten Burgaç, onun dışında eksikleri olmadığını kaydetti.



