GG, penaltılarla Lefke’yi eledi

Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde normal süresi 2-2 tamamlanan Cihana Bazaar Gençlik Gücü – Lefke mücadelesinde penaltı atışları sonunda rakibine 10-9’luk üstünlük sağlayan GG adını çeyrek finale yazdırdı

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Engin Akkagün, Mustafa Torun

China B. Gençlik Gücü: Beren, Turgut, Erin, Sezgin, Aşkın, Ali, İbrahim Karadal, Hasan, Ümitcan, Mishali, Özgür.

Lefke: İrfan, Aykut, Kaan, Kemal, Yakup, Mustafa, Behiç, Okan, Yılmaz, Chibuzor, Amstrong.

Goller: Dk. 23 Hasan Akkuyu, Dk.81 Hasan Seyhan(GG), Dk. 6 Amstrong, Dk 64 Aziz



Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde iki Süper Lig ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Lefke karşılaştı. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Lefke iki kez öne geçmesine rağmen Gençlik Gücü skoru eşitleyerek 2-2’lik sonuçla maçı uzatmalara taşıdı.

Normal sürede Gençlik Gücü’nün gollerini 23. dakikada Hasan Akkuyu ve 81. dakikada Hasan Bertuğ Seyhan, Lefke’nin gollerini 6. dakikada Armstrong Chidi ve 64. dakikada Aziz Özsakallı kaydetti.

Uzatmalarda da skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda her iki takım 11 tane penaltı atışı kullandı. Gençlik Gücü’nde Sezgin Dağ ve Lefke’de Mustafa Tahsildaroğulları 8. penaltıları gole çeviremedi. Lefke’de Eyüp Canlı 11. penaltıyı kaçırırken turu geçen taraf penaltılarda rakibine 10-9 üstünlük sağlayan Gençlik Gücü oldu.

