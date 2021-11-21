GG korku tünelinden çıktı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: HüseyinÖzkan, BerkBağrıkara, OlgunCanik
C.BazaarGençlikGücü: Emre, Erin, Orhan, Ümitcan, HasanAkkuyu, Sezgin, HasanKanlı, HakanEminoğlu, Çağdaş, Tayfun, Aşkın
Çanakkale: Umut, Hakan Laçin, Süleyman, Barın, Rifat, Osman,Yekta, AhmetHellaç, Kaan, Hasan Çaka, Kader
Goller: 1.Dk Ümitcan, 9.Dk HasanKanlı (GENÇLİK GÜCÜ)-Dk 88 Rıfat (Çanakkale)
AKSA Birinci Ligde zirveye yaklaşmak isteyen China Bazaar Gençlik Gücü, düşme hattında yer alan Çanakkale karşısında tek farkla galip gelebildi. Çanakkale se 10 kişi tamamladığı maçı puansız tamamladı.
1.Dk: GG atağında Erin’in pasıyla defansın arkasına sarkan Ümitcan’ın vuruşunda top filelere gitti. GG 1-0 Çanakkale
9.Dk: GG’nin kullandığı köşe atışını kullanan Hakan’ın ortasında Hasan Kanlı’nın kafa vuruşunda top filelere gitti. GG 2-0 Çanakkale
75.Dk: Çanakkale’de Barın sakatlandı ancak Çanakkale tüm oyuncu değişiklik haklarını kullandığı için oyuncu değiştiremedi ve mücadelede 10 kişi kaldı.
88.Dk: Çanakkale atağında Ekrem’in pasında Rıfat sol ayağı ile güzel bir şutla topu filelere gönderdi. GG 2-1 ÇANAKKALE
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.