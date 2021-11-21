GG korku tünelinden çıktı

China Bazaar Gençlik Gücü, birçok gol pozisyonunu değerlendiremediği Çanakkale karşısında son bölümde kalesinde gol görerek beraberlik tehlikesi yaşamasına rağmen maçı kazanmayı başardı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: HüseyinÖzkan, BerkBağrıkara, OlgunCanik

C.BazaarGençlikGücü: Emre, Erin, Orhan, Ümitcan, HasanAkkuyu, Sezgin, HasanKanlı, HakanEminoğlu, Çağdaş, Tayfun, Aşkın

Çanakkale: Umut, Hakan Laçin, Süleyman, Barın, Rifat, Osman,Yekta, AhmetHellaç, Kaan, Hasan Çaka, Kader

Goller: 1.Dk Ümitcan, 9.Dk HasanKanlı (GENÇLİK GÜCÜ)-Dk 88 Rıfat (Çanakkale)



AKSA Birinci Ligde zirveye yaklaşmak isteyen China Bazaar Gençlik Gücü, düşme hattında yer alan Çanakkale karşısında tek farkla galip gelebildi. Çanakkale se 10 kişi tamamladığı maçı puansız tamamladı.

1.Dk: GG atağında Erin’in pasıyla defansın arkasına sarkan Ümitcan’ın vuruşunda top filelere gitti. GG 1-0 Çanakkale

9.Dk: GG’nin kullandığı köşe atışını kullanan Hakan’ın ortasında Hasan Kanlı’nın kafa vuruşunda top filelere gitti. GG 2-0 Çanakkale

75.Dk: Çanakkale’de Barın sakatlandı ancak Çanakkale tüm oyuncu değişiklik haklarını kullandığı için oyuncu değiştiremedi ve mücadelede 10 kişi kaldı.

88.Dk: Çanakkale atağında Ekrem’in pasında Rıfat sol ayağı ile güzel bir şutla topu filelere gönderdi. GG 2-1 ÇANAKKALE

