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Gençlik Gücü, Londra’dan takviye yaptı

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Gençlik Gücü, Londra’dan takviye yaptı
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Gökhan KUZU
China Bazaar Gençlik Gücü transfer dönemi içerisinde kadrosunu güçlendirirken, Londra’dan da takviye yaptı. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Ligi şampiyonu Londra Yeni Boğaziçi takımından Kıbrıslı Türk futbolcu Zeka Pirgalı, China Bazaar Gençlik Gücü’ne transfer oldu. Orta sahada oynayan Zeka, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
 
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