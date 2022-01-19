Gençler, Reşat hocalarını unutmadı

AKSA 1. Lig’in tecrübeli takımı L.Gençler Birliği ikinci devre hazırlıklarını AcapulcoHotel’de yaptığı kamp çalışmasıyla sürdürürken, takımdaki arkadaşlık ve saygı dikkatlerden kaçmıyor.
Ligin ilk devresini başarılı bir performans sergileyerek 2. sırada tamamlayan İskele ekibi Larnaka Gençlerbirliği'nde takımın kondisyoneri Reşat Oğuz'un doğum günü kutlandı.
Futbolcular, Reşat Oğuz için Acapulco Otel restorantında pasta keserek kutlama yaptılar.
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