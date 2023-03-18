Gençler, nihayet uyandı

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Volkan Çelik, Serkan Özdenkçi)
Dörtyol: Ahmet, Ömer, Sergen, Berat, Mert(Oktay), Üner, Kerem(Süleyman Özoğul), Selkan, Atakan(Murat), Süleyman, Batuhan.
Pera L. Gençler Birliği: Hamit, Emir, Olgun,Yekta, İsmet, Mehmetali, Ertan, Abdülaziz(Barın), Mahmut(Galip), Sinan, Sertan(Kadir).
Goller: Dk. 20 Süleyman, Dk. 30 Atakan(Dörtyol), Dk. 32 ve 59 Sertan, Dk. 52 ve 90+4 Sinan (P.Gençler Birliği)
Aksa 1.Ligin 21. Haftasının zorlu karşılaşmasında küme düşme potasından kurtulmak isteyen Dörtyol ile play-off oynamak isteyen Gençler Birliği arasındaki mücadeleyi konuk Gençler Birliği ikinci devrede bulduğu gollerle 4-2 kazandı.
Dk. 20 Dörtyol atağında topla buluşan Süleyman, Gençler Birliği ceza sahası sol çaprazında önünü boşaltarak güzel bir plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Dk.30 Dörtyol'un kazandığı serbest atışta Süleyman'ın ortasında Atakan topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 2-0
Dk.32 Gençler Birliği atağında İsmet'in Dörtyol ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Sertan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1.
İlk devre Dörtyol’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan konuk Gençler Birliği beraberliği de erken buldu.
Dk. 52 Gençler Birliği atağında sağ kanattan topla birlikte Dörtyol ceza sahasına giren Ertan’ın ortasında kaleci Ahmet topu kontrol etmek isterken elinde kaçan topu takip eden Sinan topu ağlara gönderdi. 2-2
Dk. 59 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Barın’ın ortasında yine Sertan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-3 yaptı.
90+4 Pera Gençler Birliği atağında Dörtyol ceza sahası içinde topla buluşan Serhan Çınar golü atarak skoru belirledi. 2-4
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