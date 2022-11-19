Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Yusufcan Dönder, Ali Eren Orçan,
Mormenekşe: Doğuhan, Erdoğ(Aziz), Mustafa Oğur, Tugay, Ahmet Can(Sami Bertu), Aykut(Rıdvan), Sami Ergazi, Sami Yahat(Burak), Mehmetali(Ertan Menekşeli), Cemil, Erhan.
Pera Gençler B.: Cengiz, Emir, Olgun, Kadir(Hüseyin), Yekta(Ahmet), Mehmetali(İsmet), Selkan(Oğuzhan), Ertan, Abdülaziz, Barın(Sertan) , Bülent.
Goller: 45+2 Ertan, Dk. 52 Barın, Dk.58 Abdülaziz
K.Kart: Dk. 32 Cemil (Mormenekşe)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin Doğu bölgesinin iki güçlü takımının Mormenekşe Cemal Balses Stadı’ndaki mücadelesinde konuk Pera Gençler Birliği rakibi Mormenekşe’yi 3 – 0 mağlup ederek iki hafta sonra galip geldi.
Dk. 7 Pera Gençler Birliği'nin kazandığı serbest vuruşta kale içine kaldırılan ortada boş pozisyonda Kadir'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.
Dk. 14 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Sami Yahat'ın ortasında Gençler Birliği defansından seken topla buluşan Cemil'in sert vuruşunda top ters taraftan auta gitti.
Dk. 20 Pera Gençler Birliği atağında Ertan'ın uzun pasıyla defans arkasında topla buluşan Abdulaziz karşısındaki rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan gole izin vermedi.
Dk.30 Pera Gençler Birliği'nin kazandığı korneri kullanan Abdülaziz'in ortasında arka direkte boş pozisyonda Ertan'ın vuruşunda kaleye giden top Barın’a vurarak auta gitti.
Dk. 32 Topsuz alanda Cemil ile Mehmetali Aylanç arasında yaşanan sözlü münakaşası sonrasında Cemil'in kakma atması nedeniyle hakem Cemil'i direk kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Dk.45+2 Pera Gençler Birliği atağında Selkan'ın ortasında Ertan'ın kafa vuruşunda top ters köşeden ağlarla buluştu. İlk yarı bu golün ardından sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ekip yine konuk Gençler Birliği oldu.
Dk. 52 Pera Gençler Birliği atağında Mormenekşe ceza sahası içinde topla buluşan Barın güzel bir vuruşla topğu ağlara göndererek skoru 0 – 2 yaptı.
Dk. 58 Hızlı gelişen Pera Gençler Birliği atağında Ertan’ın pasıyla kaleci Hasan’la karşı karşıya kalan Abdülaziz topu ağlara göndererek skoru 0 – 3 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda Pera Gençler Birliği oyunu soğutunca Mormenekşe’nin çabaları sonucu değiştirmedi ve maç Mormenekşe 0 – Pera Gençler Birliği 3 şeklinde tamamlandı.
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