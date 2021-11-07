Gençler, fişi ilk yarıdan çekti

AKSA 1. Lig’in üst sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmasında lider Gençler Birliği konuk ettiği Miracle Değirmenlik’i ilk devrede bulduğu iki golle 2 -0 mağlup ederek 8. Haftada 7. ci galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü

İskele Cumhuriyet StadıTufan Çercioğlu, Ali Akçınar, Fatih BardakçıoğluCengiz, Osman, Salih, Kadir, Berk, İsmet, Beşir Ndiaye(Mustafa), Cenker(Mehmet Buram), Yıldıray, Ahmet(Bülent), Sertan(Erhan): Onurhan, Berdan(Cem), Salih, Yusuf, Musa(Osman), Burak, Sabri(Kayhan), Fatih, Raif, İlyas, Turgut(Murat Ormancı)Dk. 35 Musa(K.Kalesine) Dk. 44 Ahmet Kara (Gençler Birliği)AKSA 1. Lig’in 8. Haftasında zirvede yer alan Gençler Birliği konuk ettiği zirve hesapları yapan takımlardan Miracle Değirmenlik karşısında ilk devrede bulduğu iki golle sahadan 2-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.Maçın ilk devresinde her iki takımın kontrollü başladığı karşılaşmada ev sahibi Gençler Birliği orta alanda daha çok koşarak rakibinin oyununu bozup kazandığı toplarla gol aradı. Konuk Değirmenlik ise ilerde İlyas ve Turgut ile pozisyon aradı.Dk. 35 orta alanda Gençler Birliği takımının kazandığı topla son olarak sol kanatta buluşan Ahmet Kara defans arkasına gönderdiği uzun topu uzaklaştırmaya çalışan Değirmenlik defansından Musa ters bir vuruşla topu köşeden kendi ağlarına gönderdi. 1 -0Dk.44 Gençler Birliği orta alanında Yıldıray topla ilerlerken defans arkasına koşu yapan Ahmet'i topla buluşturdu. Ahmet'te öne çıkan kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0İlk devre Gençler Birliği 2 – Değirmenlik 0 skoruyla tamamlandı.İkinci devreye üç oyuncu değişikliğiyle başlayan Miracle Değirmenlik takımı erken bir gol bulmak istedi ancak aradığı golü bulamadı.Gençler Birliği takımının her alanda çok koşarak rakibinin oyununu bozması Değirmenlik’in istediği oyunu ortaya koyamamasında etkili oldu.Dk. 54 Değirmenlik atağında Murat’ın Gençler Birliği defansı arkasına kaçan İlyas’a attığı topla buluşan İlyas kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu auta attı.Dk. 65 Değirmenlik atağında Gençler Birliği ceza alanında topla buluşan Cem golünü attı ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç ilk yarıdaki skorla 2-0 tamamlandı.