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Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor

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Süper Lig hedefiyle ikinci devreye başlayan Gençler Birliği 17. Haftada kaybettiği Düzkaya maçı sonrasında konuk ettiği Binatlı ile de golsüz berabere kalarak 2 haftada 5 puan kaybederek 4. sıraya geriledi

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Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
Stad: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici, Berk Bağrıkara
Pera L. Gençler Birliği: Ali, Emir, Kadir, İsmet, Ahmet(Mahmut), Mehmeali, Olgun, Ertan, Barın, Abdülaziz(Yekta), Sertan
Binatlı: Uğur, Yusuf, Sertaç, Ersen, Çağdaş, Mehmet Neşe(Salih), Hasan(Darbaz(Serkan), Erdem, Mehmet Bahattin, Hüseyin, Abdurrahman
K.Kart: Dk.90 Salih(Binatlı)
 
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 18. Haftasında Süper Lig hedefiyle ikinci devreye başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Pera G.Birliği konuk ettiği orta sıralarda mücadele eden Binatlı’yla berabere kalarak kan kaybını sürdürdü.
Karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımında çabalarına rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlandılar.
Dk. 49 Pera G.Birliği atağında Binatlı ceza sahası önünde topla buluşan Ertan ara pasla defans arkasına sarkan Sertan'ı buluşturdu. Sertan son çizgiye inerek geriye kestiği topa ayak koyan Aziz oldu ancak kaleci topu çizgide kontrol etti.
Dk.67 Binatlı atağında Çağdaş topla sol kanattan G. Birliği ceza sahasına girerek geriye kestiği topa gelişine vuran Darbaz'ın şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.
Dk.85 Pera G.Birliği atağında orta alanda topla buluşan Emir güzel bir ara pasıyla Binatlı defansının arkasına sarkan Barın'ı topla buluşturdu. Barın boş pozisyonda topu dışarı attı.
 
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