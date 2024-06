Gençler Birliği'nde Kemal Boyacı başkan

Süper Ligin doğu bölgesi kulübü Larnaka Gençler Birliği’nde olağan genel kurul çarşamba akşamı gerçekleştirildi.

Larnaka Gençler Birliği kulüp lokâlinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Metin Menteş başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları oy birliğiyle aklandı. Larnaka Gençler Birliği olağan genel kuruluna tek başkan adayı olarak giren Kemal Boyacı, üyelerin oy birliğiyle kırmızı siyahlı kulübün yeni başkanı seçildi.

Genel kurulda mali rapor ve tüzük değişikleri oy birliği ile kabul edildi.

L.Gençler Birliği Kulübü sosyal medya hesabından faaliyet raporu ise şu şekilde paylaşıldı

2023-2024 SEZONU LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ

FALİYET RAPORU

Yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden belli sportif başarının yanında kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp yaratmayı amaçladık. 4 yılın sonunda bu hususta ciddi adımlar atılmış olup çok ciddi bir yol katedilmiştir.

YATIRIMLAR

Festival alanındaki arazinin üzerine 3 yıl önce ilk adımlarını atmış olduğumuz 12 adet dükkan bitmiştir ve tümü kiralanmıştır.

Orman Dairesi’nden Boğaz’da kiralamış olduğumuz orman arazisi için ihaleye çıkılmış ve ilgili arazi ihalesine tek başvuru yapan Forest Side Development Ltd. şirketine işletmesi kiralanmıştır. Yapılan anlaşma gereği araziye yapılacak tüm yatırımlar kulübümüzün malı olacaktır. Buradaki Ücretli hizmet ve faaliyetlerden kulüp üyelerimizin %30 indirimli faydalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır. 2 yıldır buradan kulübümüz önemli oranda kira geliri elde etmiştir.

Long Beach yürüyüş yoluna dev reklam televizyonu Kulübümüzün demribaşı olarak alınan reklamlardan gelirler elde edilmiştir.

İskele Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucu Long Beach bölgesinden antrenman sahası ve sosyal tesisleşme yönünde 12.5 dönüm bir arazi kiralanmıştır bu arazi de dolgu çalışmaları yapılmaktadır. Araziye ulaşım ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı alınmış ve yol çalışması başlamak üzeredir.

SPONSORLUKLAR

2023 – 2024 sezonu için futbol takımlarımız için Northerland Construction Ltd. ile isim sponsorluğunda, HITACHİ ile sırt sponsorluğunda, basketbol takımlarımız için ise Afik Construction Ltd. ile isim sponsorluğu hususunda Unimar Süpermarket ile de forma sponsorluğunda anlaşılmış ve kulübümüze ciddi bir gelir kaynağı yaratılmıştır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerek tesisleşme konusunda gerekse maddi konularda İskele Belediye Meclis üyeleri ve İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile sürekli istişare halinde olup belediyemizin ciddi desteği alınmıştır.

Yüzme kategorisinde Noyanlar Consturciton kulübümüze havuız kullanımı ile ilgili sponsorluk katkısında bulunmuştur.

SPORTİF BAŞARI

FUTBOL

2023-2024 sezonu futbol takımımız ligi 8. Sırada bitirip play-out oynamamıştır. Bu süreçte U-21 takımımızdan genç futbolcularımız sezon içinde A takımda süre alıp altyapı adına ümitlerimizi bir kez daha tazelemiştir.

2023-2024 sezonunda U21 takımımız A takıma başarılı bir şekilde oyuncu yetiştirmeye devam etmiş ve kulübümüzü Süper >Ligde başarılı bir şekilde temsil etmiştir.

2023-2024 sezonunda U-16 kadromuz kurularak grup maçlarından çıkma başarısı göstermiştir.

BASKETBOL

Basketbol Erkek A takımımız 2024 yılında düzenlenen 90. YIL İskele Kupası Şampiyonu olmuştur. Basketbol erkek A Takımımız KKTC Basketbol Federasyonu tarafında düzenlenen Açılış Ligi Formatındaki Ertan Azer Kupası Şampiyonu olmuştur.

Büyük Erkek Takımımız Ligin 2. Devresinde namağlup şekilde normal sezonu Lider bitimeyi garantilemiş ve önümüzdeki günlerde final serisinin en iddialı şampiyon adayı takımı durumundadır.

Büyük Kadın takımımız normal sezonu 2. Sırada bitirmiş ve Play Oflarda Final oynamak için mücadele etmektedir. Alt yapılarda U16 takımımız 11 takımlı ligde orta sıralarda yer almaktadır. Kulübümüz U 14 Ligine 2 takım ile katılmıştır takımlarımızın da bir tanesi şu anda ligde 2. Sırada bulunmaktadır.

Kulübümüz önümüzdeki günlerde düzenlenecek EASY Lig U10 ve U12 ligine de 2 şer takım ile katılmak için hazırlıklarını sürdürmektedir.

İskele Festivali’nde İskele Belediyesi ile birlikte 2 gün sürecek Street Ball turnuvası organize edilmiştir.

YÜZME

Yüzme şubesi 6 antrenör ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2023 – 2024 sezonu itibariyle 29 lisanslı yüzücümüz mevcuttur. Geçen sezondan itibaren 60 altyapı sporcusu düzenlenen kurslara katılmıştır. Geçtiğimiz sezon Bartu Kaşif 200 metre karışık yüzmede KKTC rekorunu kırmış, 3 branşta Türkiye barajını geçerek Federasyon Karmasına girme hakkı kazanmıştır. Yurtiçi organizasyonlarda katıldığı tüm yarışları kazanan Deniz Dağdelen Federasyon Karmasına seçilerek Samsun’da yapılan Türkiye Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır. Minikler ve gençlerde yurtiçi yarışlarda sporcularımız onlarca madalya kazanırken yüzme sporunda kulübümüzün bayrağını defalarca kürsüye taşımayı başarmışlardır. Yüzme kurslarımız yeni başlayacaklar için önümüzdeki günlerde hem İskele’de hem de Lefkoşa’da başlayacaktır.

BADMİNTON

Yönetim Kurulumuzun almış olduğüu karar doğrultusunda Badmintopn branşına girilmesi için çalışmalara başlanılmış ve geçtiğimiz Eylül ayından buyanı 55 civarında sporcu ile önümzüdeki sezon Liglere katılmak için yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bu süreçte maddi manevi yanımızda olan taraftarımıza, sponsorlarımıza, esnafımıza, belediyemize ve emekleri için tüm branşlardaki teknik ekiplerimize ve sporcularımıza teşekkürü bir borç biliriz.

LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU