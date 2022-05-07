Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi

Aksa 1. Ligin son haftasında play-off hattında olan Gençler Birliği konuk ettiği süper lige yükselen Gençlik Gücü’nü ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup etti

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Murat İzci, Hakan Gök

L.Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Salih, Kadir, Berk, Mehmetali, İsmet(Mustafa), Beşir Ndiaye, Sertan Bulut(Ramazan), Sertan.

C. B Gençlik Gücü: Seyit, Erin, Çağdaş(Ahmet Saygı), Tayfun, Aşkın, Mahmut, Hasan Kanlı(Sezgin), Emre, Muhammet, Ümitcan(Ahmet Coşkun), Özcan(Yaşar).

Goller: Dk. 51 Emir(Pen), Dk. 65 Sertan(Gençler Birliği), Dk. 28 Çağdaş(G.G)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 30. ve son haftasında Play-off mücadelesi verecek olan Gençler Birliği konuk ettiği Süper Lig’e yükselen C.B. Gençlik Gücü’nü ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek play-off’a avantajlı başlama şansını yakaladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve golü bulan taraf konuk Gençlik Gücü oldu.

Dk. 28 Gençlik Gücü atağında defanstan atağa katılan Çağdaş, Gençler Birliği ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Çağdaş önünü boşaltarak sağ ayağıyla güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devre her iki takımda oyuncu değişikliği yaparak başlarken, ev sahibi Gençler Birliği beraberlik için baskı ile başladı.

Dk. 52 Gençlik Gücü ceza sahasına topla giren Kadir defansının müdahalesiyle yerde kalınca hakem Utku Hamamcıoğlu penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Emir topu kalecinin ters tarafından ağlarla buluşturdu 1-1

Dk.59 Hızlı gelişen G. Gücü atağında orta alanda topla buluşan Erin'in uzun pasıyla defans arkasında topla buluşan Muhammet kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurmayarak müsait pozisyonda olan Yaşar'a topu verdi. O da topu ağlarla buluşturdu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

Dk. 67 G. Birliği takımının kazandığı korneri kullanan Kadir'in ortasında iyi yükselen Sertan güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Dk. 78 Organize gelişen Gençlik Gücü atağında Ahmet Coşkun’un pasıyla Gençler Birliği ceza sahasında topla buluşan Yaşar son çizgiye inerek ortaya kestiği topa kimse dokunamadı.

Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabası gol getirmeyince maç 2-1’lik skorla tamamlandı.

