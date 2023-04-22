Geçitkale’den muhteşem geri dönüş

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’un son haftasında 2. sıradaki Kaplıca Karadeniz 61’i konuk eden Geçitkale maçın son 10 dakikasına 3-1 geride girmesine karşın sahadan 5 -3 galip ayrılarak play-off finaline adını yazdırdı. Geçitkale sezonun ilk devresini ise 6. Sırada bitirmişti

Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci

Geçitkale: Gürcan, İrfan, Ali (Hakan), Rifat (Efe), Hüseyin (Serkan), Mehmet (İbrahim), Andreas, Tanju, Çağdaş, Hüseyin Yeşilbaş, Hasan

Kaplıca Karadeniz 61: Yasin, Ogün, Mehmet (Reşat), Eray, Ekrem, Doğukan, Kağan (Yusuf), Ekrem, İbrahim (Omaykan), Aziz, Sertaç



İktisatbankası BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta, Geçitkale, Kaplıca Karadeniz 61’i konuk etti. Dolu ve coşkulu tribünler önünde oynanan maça her iki takım da hızlı başladı. Geçitkale maçın başında İrfan Boşnak ile 1 – 0 öne geçerken, Kaplıca Karadeniz 61 Ekrem ile 1 – 1 eşitliği yakaladı. İlk devre 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devreye Kaplıca Karadeniz 61 hızlı başladı. Ogün ve İbrahim’in golleriyle skor 1 – 3 oldu. Yapılan oyuncu değişiklikleri sonrasında Geçitkale baskı kurarken, Hakan ve Hüseyin Yeşilbaş’ın golleriyle skor 3 – 3 oldu. Maçın son bölümünde tüm hatlarıyla yüklenen Geçitkale, savunmadan ileriye çıkan Çağdaş’ın 88’de ve uzatmalarda İrfan’ın son anlarda attığı gollerle maçı çevirip 5 – 3 kazandı. Sezonun ilk devresinde Kaplıca’da oynanan maçta da Geçitkale 3 – 0 geriye düştüğü maçı 3 – 3 berabere tamamlamıştı.



